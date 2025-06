Trùm ma túy trong vỏ bọc chủ tiệm tạp hóa

Chiêu "ve sầu thoát xác"

Cách đây gần 10 năm, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC04) triệt phá nhiều đường dây liên quan đến ma túy quy mô lớn và phát hiện một số chân rết còn sót lại trong các chuyên án. Kẻ lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Đội 2 Phòng PC04 là Nguyễn Thái Phong. Đi sâu điều tra, trinh sát được biết Phong là chủ cửa hàng tạp hóa và đại lý sữa trên đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện dù sinh sống cùng vợ con tại đây, nhưng đối tượng lại che giấu thân nhân lai lịch. Khẩn trương vào cuộc xác minh, kết quả rất bất ngờ là con của Phong lại mang họ mẹ. Chi tiết này là một ẩn số khiến các chiến sĩ công an nhanh chóng vào cuộc giải mã.

Võ Thanh Hoàng cùng tang vật

Tích cực lần tìm manh mối, các trinh sát đã vạch trần chân tướng ông chủ cửa hàng tạp hóa. Gã họ tên thật là Võ Thanh Hoàng (SN 1979, quê Trà Vinh). Lật lại hồ sơ, lai lịch của Hoàng, được biết năm 2010 khi mới lên đất Sài Thành lập nghiệp, Hoàng cùng một số đối tượng đứng ra bảo kê gái mại dâm. Sau đó, Hoàng thông đồng với các chân dài lên kế hoạch cướp tài sản của "khách làng chơi". Thủ đoạn của Hoàng và đồng bọn là khi khách có nhu cầu "vui vẻ”, các cô đào sẽ nhiệt tình phục vụ tới bến. Đợi khi khách làng chơi đã thấm men tình, gái bán dâm sẽ lục lọi tư trang, nếu phát hiện có tài sản giá trị, ngay lập tức họ sẽ bật tín hiệu để nhóm của Hoàng xông vào đe dọa, cướp tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng và đồng bọn đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ. Khi bị Công an huyện Hóc Môn phanh phui, Hoàng bỏ trốn. Sau đó, gã thay tên đổi họ, lấy vợ, sinh con và tậu căn nhà mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, P9, Q.Gò Vấp mở cửa hàng tạp hóa và bán sữa hộp. Mặc dù việc kinh doanh khá thuận lợi, nhưng mờ mắt vì tiền Hoàng đã câu móc với một số đối tượng ngoài xã hội trong đó có một số người bạn từng "bóc lịch" thiết lập đường dây mua bán ma túy.

Từ những thông tin thu thập được, ban chỉ huy Phòng PC04 nhanh chóng chỉ đạo lực lượng tiến hành giám sát mọi di biến động của Hoàng. Theo đó, phát hiện đối tượng này thường xuyên có những giao dịch mờ ám, chưa kể lượng khách ra vào cửa hàng mua đồ liên tục. Hoàng rất khôn ngoan, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch cũng như cất giấu ma túy khiến các trinh sát phải mất nhiều thời gian và công sức để làm rõ. Qua điều tra, công an phát hiện trợ thủ giúp Hoàng đi giao dịch ma túy là đàn em trước đây từng ngồi tù với Hoàng về tội "cố ý gây thương tích" là Trần Tấn Lộc (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn).

Sau nhiều ngày dõi theo hành tung của Hoàng, trinh sát cũng xác định nguồn ma túy Hoàng mua của một bà trùm người Hà Thành tên Nguyễn Thị Minh Khai (SN 1968). Quy luật hoạt động của Hoàng cũng dần được làm rõ. Theo đó, sau khi lấy ma túy từ Minh Khai, Hoàng sẽ đem về nhà cất giấu, mỗi khi khách có nhu cầu mua "hàng", Hoàng sẽ hẹn "mối ruột" đến giao dịch ngay tại nhà. Đối với những bạn hàng mới, Hoàng hẹn địa chỉ rồi kêu Lộc chở đi giao ma túy. Mỗi tuần, Hoàng bỏ sỉ cho các đầu nậu từ 2 đến 3kg ma túy đá.

Bủa lưới

Giữa lúc người dân thành phố hân hoan chào mừng ngày lễ Quốc Khánh thì các chiến sĩ Đội 2 - Phòng PC47 vẫn phải dầm mình trong những cơn mưa tầm tã để theo dõi mọi hành tung của Hoàng và đồng bọn. Nhận định thời điểm gần lễ, nguồn cầu cao nên Hoàng sẽ nhập lô hàng lớn, ban chỉ huy Phòng PC04 đã chỉ đạo lực lượng chờ thời cơ bủa lưới. Lúc 20 giờ 30 ngày 01/9/2016 phát hiện Lộc chạy xe máy BS: 59P2-316.21 chở Hoàng đến nơi tá túc của Minh Khai ở hẻm 79 đường Thống Nhất, P11, Q.Gò Vấp. Tại đây, Lộc đứng ở ngoài cảnh giới, Hoàng nhanh chóng đi vào trong.

Khoảng 30 phút sau, Hoàng và Lộc vội vã rời khỏi nhà, ngay lập tức một tổ công tác bám theo các đối tượng. Khi đến trước cửa nhà số 199 Thống Nhất, đơn vị ập đến bắt quả tang Hoàng và Lộc cùng tang vật 10 túi nylon ma túy đá (trọng lượng gần 1kg), 1 xe máy, 3 ĐTDĐ. Tiến hành khám xét khẩn cấp cửa hàng sữa của Hoàng trên đường Phạm Văn Chiêu, P9, Q.Gò Vấp, công an thu giữ 140.000.000 đồng.

Đêm cùng ngày, Phòng PC04 tiếp tục phối hợp cùng công an địa phương khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Minh Khai trên đường Thống Nhất. Phát hiện có biến, người tình của Minh Khai là Nguyễn Công Toàn (SN 1971, ngụ huyện Hóc Môn) lập tức lao vào phòng ngủ lấy khẩu súng giấu dưới nệm để chống trả. Do đã tính toán kỹ trước phương án tác chiến nên khi đối mặt với cặp đôi nguy hiểm này, lực lượng phòng chống ma túy nhanh chóng khống chế, tước khẩu súng cùng 6 viên đạn. Tại đây, qua khám xét công an thu giữ của Toàn 90gram ma túy đá.

Ngoài ra, công an còn thu giữ của Minh Khai 1 túi nylon ma túy đá (trọng lượng hơn 992 gram), 1 hộp thiếc bên trong chứa hơn 450gram chất ma túy và gần 68gram heroin, 2 cân điện tử, 3 ĐTDĐ, 1 xe máy và 30 triệu đồng. Qua đấu tranh, "nữ quái" khai thường xuyên mua ma túy của một số đầu nậu phía Bắc và một số đầu mối trên địa bàn thành phố để bán lại cho Võ Thanh Hoàng để hưởng chênh lệch.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, sau khi hết cơn vã ma túy, Toàn khai chỉ cặp bồ với Minh Khai để giải khuây và hỗ trợ nhau trong việc mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Toàn không trực tiếp mua ma túy của người tình. Số ma túy bị công an thu giữ, gã khai mua của một đối tượng trên địa bàn Quận 8 với giá 56.000.000 đồng về để sử dụng và bán lại cho một số con nghiện. Trả lời về số súng, đạn, Toàn khai nhặt được ở gần nhà nên đem về phòng thân.