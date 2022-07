Bắt 2 đối tượng chuyên đột nhập biệt thự trộm cắp tài sản

Ngày 13/7, Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Lý Bình Lân, 30 tuổi, trú xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và Võ Đình Hoàng, 29 tuổi, trú khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện Lân và Hoàng mang 2 điện thoại ra một tiệm mua bán điện thoại di động trên địa bàn thành phố để phá mật khẩu nên đã mời về cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, Lân và Hoàng thừa nhận gây ra 2 vụ trộm tài sản tại 2 căn biệt thự trên địa bàn thành phố Đồng Xoài vào các ngày trước đó.

Hai đối tượng Hoàng và Lân tại cơ quan Công an.

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã hoạt động với quy luật là thuê khách sạn ở, đến khoảng 1h, Hoàng điều khiển xe mô tô chở Lân đi vào các khu phố trên địa bàn thành phố Đồng Xoài tìm đến các ngôi nhà biệt thự không đóng cửa thông gió hoặc mở cửa trên lầu. Lân đột nhập vào trộm tài sản, còn Hoàng chạy xe đến một nơi kín đáo chờ sẵn bên ngoài.

Khi Lân gây án xong, có tài sản mang ra sẽ điện thoại cho Hoàng đến đón. Tài sản các đối tượng này trộm cắp là điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính sách tay và rượu ngoại.

Xe mô tô phương tiện gây án và 3 chiếc điện thoại trong vụ trộm rạng sáng 12/7.

Rạng sáng 12/7, các đối tượng đã gây ra 1 vụ trộm tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Tài sản trộm được là 3 điện thoại di động và 2 chai rượu ngoại. Đến trưa cùng ngày, cả 2 đã bị bắt giữ khi đem điện thoại đi bẻ mật khẩu.

Công an thành phố Đồng Xoài đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai đã từng bị kẻ trộm đột nhập vào nhà trộm tài sản trong đêm khuya, hãy liên hệ với Đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Xoài để được hỗ trợ.

