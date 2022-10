Ổ ghi đề gần 500 triệu/ngày gắn camera quanh nhà để đối phó công an

Thứ Hai, ngày 17/10/2022 17:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhóm Trần Thị Dung lắp camera quan sát xung quanh để tổ chức ghi lô đề.

Sáng 17-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT công an TP Hà Tĩnh đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền giao dịch gần 500 triệu đồng mỗi ngày. Công an đã bắt giữ 14 nghi can.

Trần Thị Dung cầm đầu đường dây ghi lô, đề. Ảnh: CA.

Theo cơ quan điều tra, đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề do Trần Thị Dung (35 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cầm đầu.

Bốn người giúp sức cho “trùm Dung” cũng đã bị bắt giữ gồm Lê Thị Thùy Trang (34 tuổi, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh), Võ Thị Thùy (52 tuổi, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), Lưu Văn Tuấn (58 tuổi) và Phan Thị Tuyết (58 tuổi, cùng trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh).

Trước đó, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc hình thức ghi số lô, số đề với nhiều người tham gia, số tiền giao dịch lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn.

Đường dây hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng.

Nhóm "đệ tử" của Dung cũng đã bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Quá trình thực hiện hành vi ghi lô đề được tiến hành trong phòng kín của những ngôi nhà kiên cố và có gắn hệ thống camera giám sát xung quanh.

Sau khi xác lập chuyên án điều tra, đấu tranh, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 45 cán bộ chiến sĩ, chia làm 9 mũi đồng loạt triển khai, bắt giữ và triệu tập các nghi phạm.

Bước đầu, cơ quan Công an TP Hà Tĩnh xác định số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức giao dịch số lô, số đề trong ngày 7-10 là 493 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Nguồn: https://plo.vn/o-ghi-de-gan-500-trieungay-gan-camera-quanh-nha-de-doi-pho-cong-an-post703605.htm...Nguồn: https://plo.vn/o-ghi-de-gan-500-trieungay-gan-camera-quanh-nha-de-doi-pho-cong-an-post703605.html