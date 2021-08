Nửa đêm rủ nhau vào nhà văn hoá tổ dân phố "đập đá"

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 11:00 AM (GMT+7)

Ngày 23/8, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quá trình tuần tra kiểm soá địa bàn, đơn vị vừa phát hiện bắt quả tang một nhóm thanh từ 15 đến 20 tuổi tụ tập tại một nhà văn hoá tổ dân phố trên địa bàn tổ chức cùng nhau sử dụng trái phép chất ma tuý…

5 thanh thiếu niên rủ nhau vào nhà văn hoá tổ dân phố để "đập đá" bị công an bắt giữ

Cụ thể, vào lúc 23h55’ ngày 21/8/2021, tại Nhà văn hoá tổ dân phố Phúc Xuân (Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), tổ công tác Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang một nhóm 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại chỗ, danh tính các đối tượng nhanh chóng được xác định gồm: Đ.N.H. (SN 2006, trú tại tổ dân phố TDP6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh); N.Đ.H. (SN 2005, TDP Phúc Xuân), N.V.V. (SN 1999, TDP Hồng Vinh) cùng trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; N.T.Q. (SN 2006, trú tại thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc) và H.V.K. (SN 2001, trú tại thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện) cùng huyện Can Lộc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số tang vật có liên quan khác mà nhóm đối tượng này sử dụng để “đập đá”.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

