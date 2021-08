Thuê phòng trọ rồi rủ 4 bạn gái cùng thác loạn với nhóm bạn trai

Thứ Bảy, ngày 21/08/2021 14:50 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra phòng trọ do Trường thuê, cơ quan công an đã phát hiện 14 đối tượng nam, nữ thanh niên đang tổ chức thác loạn.

14 nam, nữ tụ tập thác loạn tại phòng trọ của Trường.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã bắt quả tang 14 đối tượng (4 nữ, 10 nam) đang tụ tập Sử dụng trái phép chất ma tuý tại một nhà trọ trên địa bàn ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.

Theo đó, khoảng 1h20 rạng sáng 20/8, lực lượng công an kiểm tra một phòng trọ trên địa bàn ấp Tân Tạo.

Tại đây, cơ quan công an đã bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức thác loạn. Trong đó, 4 cô gái có độ tuổi từ 18 - 21, 10 nam thanh nuên có độ tuổi từ 18 - 29 đều cư trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 bịch nilong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma tuý cùng một số tang vật có liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm nam nữ nói trên khai nhận phòng trọ trên là do đối tượng Lê Minh Trường (SN 2000, trú phường 3, thành phố Bạc Liêu) thuê rồi rủ các đối tượng còn lại tụ tập Sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an huyện Vĩnh Lợi đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tụ tập đông người vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

