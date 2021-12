Nữ sinh Học viện Ngân hàng từng bị người yêu cũ quấy rối trước khi sát hại

Theo lời ông T, Hoàng Tuấn An đã nhiều lần chặn đường, quấy rối con gái ông sau khi hai người chấm dứt chuyện tình cảm.

Gia đình đã tổ chức hậu sự cho nữ sinh xấu số.

Liên quan đến vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị người yêu cũ sát hại ở Hà Nội, ngày 24/12, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là chị H.T.N.H (SN 2002, cư trú ở huyện Hoài Đức) - sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Nghi phạm từng nhiều lần quấy rối nạn nhân

Liên quan đến vụ việc, chiều 24/12, gia đình chị H. đã tổ chức xong hậu sự cho cô gái trẻ. Chia sẻ về bi kịch mà con gái gặp phải, ông H.N.T (bố nạn nhân) cho biết, nghi phạm Hoàng Tiến An và chị H. học cùng lớp từ thời Trung học phổ thông. Sau khi lên đại học, mỗi người học 1 trường khác nhau, chị H. muốn chấm dứt tình cảm để tập trung vào học tập, tuy nhiên An không đồng ý.

Theo ông T., sau khi chị H. chấm dứt tình cảm với An thì liên tục bị đối tượng này chặn đường gây sự, thậm chí là ném đá vào nhà lúc 1, 2h sáng. Ông T. đã phải tới tận nhà để nói chuyện với gia đình và bản thân An về chuyện này.

“Khoảng hơn 10 ngày trước, tôi có gọi An vào nhà nói chuyện về việc không cấm cản các cháu có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, tình cảm phải xuất phát từ hai phía, An phải lịch sự, không được chặn đường con gái tôi. Từ hôm đó thì H. có kể lại là không gặp An chặn đường nữa”, ông T. kể lại.

Chân dung nữ sinh H.T.N.H bị người yêu cũ sát hại.

Trưa 22/12, sau bữa cơm trưa, H. đi ngủ và thức dậy vào khoảng gần 14h chiều để đi làm thêm tại đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm. Đến 22h45 cùng ngày, thấy con gái chưa về, ông T. gọi điện thoại 3 lần nhưng không ai bắt máy. Ít phút sau, ông nhận được tin dữ về việc con gái đã gặp nạn.

“Sau khi sự việc xảy ra, gia đình An đã đến xin phép để thắp hương cho con gái tôi. Sự việc đã rồi nên gia đình tôi chỉ mong cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật”, ông T. chia sẻ.

Lời khai của kẻ “máu lạnh”

Tại trụ sở công an, An đã thừa nhận hành vi sát hại chị H. Theo đó, An khai nhận bản thân và chị H. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình yêu đương, giữa hai người có nhiều mâu thuẫn.

Ngày 22/12, An nảy sinh ý định sát hại chị H. Nghĩ là làm, đối tượng đã đi mua 1 con dao inox trong cửa hàng bán dao tại xã Dương Liễu. Khoảng 20h30 cùng ngày, An điều khiển xe máy đến nơi chị H. làm thêm ở đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm. Lúc này, An đứng ngoài đường nhìn vào trong và thấy chị H. đang làm việc.

Xác định chị H. có đi làm, An điều khiển xe quay trở lại trước cửa nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức để đợi chị H. đi qua.

Lực lượng công an và người dân khống chế, bắt giữ Hoàng Tuấn An ngay tại hiện trường vụ án mạng.

Đến 22h30 cùng ngày, thấy bạn gái cũ đi xe máy về, An lao lên chặn lại. Thấy vậy, chị H. đã có lời qua tiếng lại dẫn tới cả hai bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ, An rút dao trong túi quần ra và đâm nhiều nhát khiến chị H. gục xuống, tử vong tại chỗ. Tiếp đó, đối tượng lấy dao đâm vào cổ mình với ý định tự sát.

Lúc này, anh Trần Anh Tuấn (SN 1986, trú xã Đức Thượng, Hoài Đức) đi đến, nhìn thấy toàn bộ sự việc đã xông đến ghì An xuống đường, giật dao trên tay An ném ra chỗ khác. Lực lượng công an cũng có mặt ngay sau đó để khống chế Hoàng Tuấn An, đưa về trụ sở làm việc.

