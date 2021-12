Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị người yêu cũ sát hại: Phút 8X vật lộn bắt kẻ "máu lạnh"

Thứ Sáu, ngày 24/12/2021 15:29 PM (GMT+7)

Khi đi tới gần khu vực nghĩa trang thôn Cao Trung, bà Gái thấy 2 người đàn ông đang ẩu đả nên đã hô hoán người dân. Lúc đó, bà vẫn chưa biết người bị khống chế là nghi phạm giết người.

Gia đình đến làm thủ tục hậu sự tại hiện trường chị H. bị An sát hại.

Liên quan đến vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại ở Hà Nội, chiều 24/12, một lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là chị H.T.N.H (SN 2002, cư trú ở huyện Hoài Đức) - sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, bà Gái (trú xã Đức Trung, huyện Hoài Đức) cho biết, bà là một trong những người có mặt tại hiện trường thời điểm chị H. bị sát hại.

Bà Gái cho hay, khoảng 22h30 tối 22/12, bà trở về nhà và đi ngang qua khu vực nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang. Lúc này, bà thấy cảnh 2 người đàn ông đang ẩu đả giữa trời tối nên đã hô hoán người dân.

“Khi đến gần, tôi thấy một người đàn ông đang ghì cậu thanh niên trẻ hơn xuống đất rồi hô hoán giết người. Người bị ghì xuống đất nói bỏ ra nhưng người đàn ông kia bảo cậu này phải bình tĩnh”, bà Gái kể lại.

Sau đó, bà Gái mới biết người thanh niên bị ghì xuống đất là Hoàng Tuấn An – nghi phạm giết người. Người đàn ông khống chế An là anh Trần Anh Tuấn (SN 1986) – một trong những người có mặt ở hiện trường sớm nhất và lao vào can ngăn An.

“Sau khi sát hại cô gái, cậu thanh niên kia bị khống chế, tước dao và bị người dân xung quanh trói lại. Ít phút sau thì lực lượng công an cũng đến hiện trường”, bà Gái chia sẻ.

Lực lượng công an và người dân đã khống chế, bắt giữ Hoàng Tuấn An ngay sau khi gây án.

Cũng trong ngày 24/12, ông H.N.T (bố nạn nhân H) cho biết, tối 22/12, khi ông đang ngủ thì bất ngờ nhận được tin báo chị H. bị sát hại khi đang trên đường trở về nhà sau ca làm thêm buổi tối. Hiện trường nơi chị H. bị sát hại chỉ cách nhà có 1 km.

Ông T. chia sẻ, trước khi vụ việc xảy ra, chị H. và An có mối quan hệ tình cảm với nhau, tuy nhiên do nhiều mâu thuẫn nên đã chia tay hơn nửa năm nay.

Trước đó, khoảng 22h30 tối 22/12, chị H. đang trên đường quay trở về nhà từ chỗ làm thêm thì bị Hoàng Tuấn An chặn xe, hai bên sau đó xảy ra cãi vã. Quá trình cãi vã, An bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ. Nghi phạm bị người dân và lực lượng công an khống chế, bắt giữ tại chỗ ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, Hoàng Tuấn An đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết, nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và chị H.

