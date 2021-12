Từ vụ nữ sinh ngân hàng bị bạn trai đâm tử vong: Khi kẻ thủ ác mang tên "người yêu"

Sự việc nữ sinh Học viện Ngân hàng bị bạn trai đâm tử vong vì mâu thuẫn tình cảm một lần nữa gây chấn động dư luận.Theo các chuyên gia tâm lý, những vụ án giết người yêu rồi tự sát hay yêu nhau rồi cùng tự tử xảy ra liên tiếp thời gian qua không chỉ là nỗi ám ảnh cho xã hội mà còn là một thực trạng đáng báo động.

Hiện trường vụ việc nữ sinh Học viện Ngân hàng bị bạn trai đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu, trên đường về nhà, nữ sinh Học viện Ngân hàng tên H.T.N.H (19 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, là sinh viên năm thứ 2) bị bạn trai chặn xe, dùng dao đâm tử vong. Hiện Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Hoàng Tuấn An (19 tuổi, trú xã Dương Liễu, H.Hoài Đức) để làm rõ hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, An khai nhận có tình cảm với chị H. Quá trình yêu đương, hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, An đã nảy sinh ý định sát hại chị H. Tối 22-12, thấy bạn gái đi xe máy tới, An lao ra chặn lại rồi hai bên xảy ra cãi vã.

Sau đó, An rút dao ra đâm nhiều nhát khiến chị H gục xuống, tử vong tại chỗ. Gây án xong, An lấy dao đâm vào cổ mình với ý định tự sát nhưng được người dân ngăn chặn.

Cách đây không lâu, 1 cô gái 19 tuổi tại Bắc Giang cũng đã bị người yêu cũ sát hại dã man ngay tại nhà nghi phạm. Nạn nhân là L.M.P (SN 2002, thôn Tân Mộc, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam), chuẩn bị kết hôn thì bị người yêu cũ tên N.V.T. (SN 1995, trú xã Trường Sơn) sát hại.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Trước đó, T và P yêu nhau một thời gian nhưng vào thời điểm xảy ra vụ việc đã chia tay. Ngay sau khi gây án, hung thủ đã uống thuốc sâu tự tử, kết liễu cuộc đời.

Còn tại Hà Nam, một nữ sinh học lớp 10 (trú tại xã Hưng Công, huyện Bình Lục) đã bị chính bạn trai của mình là Trần Mạnh Hùng (SN 1999) dùng tay bóp cổ dẫn đến tử vong do có mâu thuẫn về tình cảm.

Phân tích vụ việc nữ sinh Học viện Ngân hàng bị bạn trai đâm tử vong vì mâu thuẫn tình cảm và các vụ án tương tự diễn ra thời gian qua, Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú cho rằng, ghen tình là thứ ghen tuông dữ dội nhất. Cá nhân nổi cơn ghen khi bị đổ vỡ, hụt hẫng, bị sỉ nhục, phản bội. Họ cảm thấy mất đi một thứ gì đó đã hy vọng, nuôi nấng.

Khi mâu thuẫn tích tụ lâu dài không được hóa giải đến lúc bùng phát, họ căng thẳng, quẫn trí không kiểm soát được hành vi nên đã có những hành động bạo lực.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ khi yêu đương có những suy nghĩ, quan niệm sai lệch như yêu đồng nghĩa với sở hữu, kiểm soát người mình yêu, yêu là phải phục tùng…Nó khiến mối quan hệ tình cảm luôn căng thẳng, nặng nề, thậm chí dẫn đến án mạng.

“Hầu hết các vụ việc mâu thuẫn, cãi vã đều giải quyết theo cảm tính, không suy nghĩ thấu đáo, không biết cách nhường nhịn, hoà giải, cho nên những vụ án tình ái rất hay xảy ra ở giai đoạn tỏ tình và chia tay.

Để tránh xảy ra những vụ việc đau lòng tiếp theo mỗi bạn trẻ trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương cần thận trọng và trang bị các kỹ năng cần thiết trong việc chăn sóc tình cảm và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh. Đặc biệt, khi đã hết yêu, mỗi cá nhân nên “học” cách chia tay một cách văn minh, hoà bình, không nên gây tổn thương thậm chí tước đoạt đi mạng sống của chính người mình đã từng yêu” – Tiến sỹ Cẩm Tú đưa ra lời khuyên.

