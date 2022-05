“Nữ quái” chuốc thuốc ngủ người tình tại nhà nghỉ để cướp xe

Hẹn người tình tại nhà nghỉ, Loan chuẩn bị sẵn chai nước ngọt có thuốc ngủ để anh này uống, rồi cướp xe.

Sáng 26/5, Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ Phan Kim Loan (SN 1991, cư trú khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Loan là đối tượng có lệnh truy nã về tội danh bị kết án “Cướp tài sản”.

Đối tượng Phan Kim Loan.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 3/2016, Loan và anh Đ.T.T. (SN 1979, cư trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Cả 2 nhiều lần thuê nhà nghỉ để tâm sự.

Khoảng 17h ngày 28/6/2016, do không có tiền tiêu xài và biết anh T. có tài sản nên Loan nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh T. Để thực hiện ý đồ, Loan thuê phòng của 1 nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên rồi nhắn tin cho anh T. biết số phòng.

Đến khoảng 21h cùng ngày thì anh T. điều khiển xe mô tô nhãn hiệu PCX, biển số 67L1-191… đến. Sau khi lên phòng thì Loan đã dùng thuốc ngủ bỏ trong chai nước ngọt đã chuẩn bị trước rót cho anh T. uống.

Khi anh T. ngủ say, Loan đã lục soát lấy giấy tờ tùy thân, điện thoại di động, tiền và lấy xe mô tô của anh T. rời khỏi nhà trọ. Loan đem xe của anh T. đến huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cầm được 10 triệu đồng.

Sự việc sau đó được anh T. trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, Phan Kim Loan bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Vụ việc được TAND TP Long Xuyên đưa ra xét xử và tuyên phạt Phan Kim Loan 3 năm tù giam.

Lúc này, Loan đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Và trong lúc đang được tại ngoại để chờ chấp hành án, thì Loan bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết định truy nã Loan.

Ngày 9/12/2021, Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Phan Kim Loan tội danh bị kết án “Cướp tài sản”.

Sau khi bỏ trốn, Loan đi nhiều nơi làm ăn sinh sống, đồng thời trốn truy nã của cơ quan công an. Khoảng 6h30 ngày 25/5/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Loan khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện Loan đã được Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang để đưa đi chấp hành bản án theo quy định của pháp luật.

