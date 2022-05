Vụ cướp tiệm vàng ở quận Bình Thạnh: Lời khai nghi phạm

Tại cơ quan công an, đối tượng cướp tiệm vàng ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã khai nhận hành vi của mình.

Đối tượng Nguyễn Viết Cường

Tối 23/5, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp với Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Cường (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, Cường điều khiển xe máy đến một tiệm vàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh). Đối tượng sau đó đi vào bên trong tiệm vàng, dùng búa đập bể tủ kính trưng bày, cướp 2 vòng vàng và lên xe máy tẩu thoát.

Tài sản bị cướp được công an thu hồi

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Qua truy xét, đến 16h5 cùng ngày, trinh sát đã bắt giữ đối tượng Cường, thu hồi số tài sản bị cướp.

Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận hành vi cướp tiệm vàng như trên.

Công an điều tra vụ cướp tiệm vàng

