Nữ quái cải tạo nhà cấp 4 thành... "động lắc"

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 09:19 AM (GMT+7)

Diễm thuê căn nhà cấp 4 cải tạo 1 phòng ngủ thành phòng “bay lắc” nhằm phục vụ bản thân và cho những đối tượng đến mua ma túy có nhu cầu thuê.

Ngày 25/11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá động lắc do Trịnh Thị Ngọc Diễm (tên thường gọi là Thảo), SN 1990, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cầm đầu tại căn nhà cấp 4 ở xã An phước, huyện Long Thành.

Khoảng 12h, ngày 24/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Thành phối hợp Công an xã An Phước tổ chức kiểm tra, phát hiện tại phòng “bay” ở căn nhà cấp 4 Diễm đang thuê có 3 đối tượng đang sử dụng ma túy; đồng thời tàng trữ một số viên nén và 1 gói nilong màu trắng bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Đối tượng Trịnh Thị Ngọc Diễm cùng tang vật.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều loại ma tuý dạng viên nén, viên nang, viên nhộng, ma tuý dạng “khay”. Qua đấu tranh khai thác, Diễm khai nhận thuê căn nhà trên để cải tạo 1 phòng ngủ thành phòng “bay” phục vụ bản thân và cho những đối tượng đến mua ma túy có nhu cầu thuê.

Lực lượng Công an xã An Phước đã tiến hành lập biên bản phạm tội đối với đối tượng Diễm và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

