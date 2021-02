Nữ giám đốc tặng pháo làm quà Tết cho một cư dân trên tầng 26 tòa chung cư

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 09:30 AM (GMT+7)

Được người khác cho pháo hoa, bà Vũ Thị Huyền, Giám đốc 1 công ty TNHH ở Hà Nội, đã tặng lại người khác làm quà tết.

Ngày 9-2, thông tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết ngày 6-2, trong quá trình tuần tra, lực lượng nghiệp vụ Công an quận Hà Đông phối hợp cùng với Công an phường Văn Quán đã nghe thấy tiếng nổ kèm theo ánh sáng phát ra từ căn hộ trên tầng 26 tòa tháp A tòa nhà New Skyline.

Công an làm việc với bà Huyền - Ảnh: Th. Q.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nơi phát ra tiếng nổ và ánh sáng là căn hộ số 2610, chủ hộ là ông Nguyễn Thế Tôn (SN 1985). Tiếp tục điều tra, Công an quận Hà Đông làm rõ ông Tôn đã có hành vi đốt 1 khối nghi pháo hoa nổ hình hộp, kích thước 14x14x15 cm, bên trong có 36 ống hình trụ.

Tại cơ quan Công an, ông Tôn khai báo còn tàng trữ trong nhà 5 khối hình hộp khác tương tự nghi pháo hoa nổ. Ngoài ra, ông Tôn khai nhận nguồn gốc số pháo trên là do bà Vũ Thị Huyền (SN 1971), Giám đốc 1 công ty TNHH, tặng làm quà Tết.

Ngay sau đó, Công an đã mời bà Huyền đến làm việc, Công an quận Hà Đông bước đầu xác định số pháo trên bà Huyền được 1 người khác cho hôm 5-2, toàn bộ đều là pháo hoa nổ.

