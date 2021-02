Cựu Chủ tịch UBND xã bị bắt vì lừa đảo

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 15:47 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã xác định hành vi lừa đảo, chuyển nhượng mảnh đất đứng tên người khác của Hoàng Hồng Quang là vi phạm pháp luật.

Khu đất có tranh chấp và được toà tuyên trả về chính chủ là gia đình nhà bà Hoa. Ảnh minh hoạ

Ngày 9/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Hoàng Hồng Quang (SN 1955, cựu Chủ tịch UBND xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, năm 2013, bị can Hoàng Hồng Quang đã chuyển nhượng một mảnh đất đứng tên người khác là bà N và bà Y (ở xã Xương Lâm, Lạng Giang) cho bà Nguyễn Thị Phi Phượng (SN 1969, ở TP.Bắc Giang) để chiếm đoạt tài sản.

Thực chất, mảnh đất chuyển nhượng này là của ông, bà Nguyễn Văn Hòa và Hoàng Thị Hoa ở thôn Tây Lễ, xã Xương Lâm đã được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất năm 1994. Do có tranh chấp, khiếu kiện về mảnh đất này nên năm 2020, Tòa án nhân dân đã xét xử và tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà N và bà Y, đồng thời yêu cầu trả lại đất cho bà Hoa.

Bản thân bà N và bà Y cũng không thừa nhận mảnh đất nói trên là của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nguồn: http://danviet.vn/cuu-chu-tich-ubnd-xa-bi-bat-vi-lua-dao-5020219215483506.htmNguồn: http://danviet.vn/cuu-chu-tich-ubnd-xa-bi-bat-vi-lua-dao-5020219215483506.htm