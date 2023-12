Nóng trong tuần: Vừa được tuyên dương về thành tích bắt trộm, đã bị bắt vì cướp tài sản

Vừa được tuyên dương về thành tích bắt trộm, đã bị bắt vì cướp tài sản

Ngày 20/12, Công an huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) vừa bắt đối tượng Phạm Hoàng Nhã (18 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) trong một vụ chặn đường cướp tài sản người đi đường trên tuyến đường Quản Lộ Phụng Hiệp.

Đối tượng Phạm Hoàng Nhã

Đáng chú ý, trước đó, Nhã cùng 2 thanh niên khác trình báo về việc phát hiện 2 người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản tại cơ sở massage thuộc ấp Long Thành, thị trấn Phước Long sau đó đã truy bắt được 1 nghi can cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vào ngày 9/11, trong lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhã là 1 trong 3 thanh niên được Công an thị trấn Phước Long tuyên dương do tham gia cùng cảnh sát vây bắt trộm.

Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ giao gas, phi tang trong bể nước

Chiều 22/12, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Th. (SN 1988, trú ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), người phụ nữ giao gas, cách đây gần 13 năm, rồi giấu xác phi tang trong bể nước.

Nghi phạm Bùi Trọng Thành tại buổi thực nghiệm hiện trường

Nghi phạm được xác định là Bùi Trọng Thành, là người cùng xã với nạn nhân. Thành là con riêng của ông Q. (Chủ nhà nơi phát hiện hài cốt của nạn nhân). Thành sát hại nạn nhân khi nghi phạm này mới 17 tuổi. Do bố mẹ li hôn, Thành sống cùng với bố đẻ mình.

Vào 14 giờ 30 phút ngày 22/12, công an đã dẫn giải Thành ra khu vực hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Thành khai nhận, thời điểm xảy ra vụ án hắn mới 17 tuổi, làm nghề lái xe công nông chở đá khai thác lậu. Mặc dù khá có điều kiện về kinh tế, nhưng do ngập vào ma túy và cờ bạc, khi dính nợ nần không có khả năng thanh toán, Thành tính chuyện đi cướp và nhắm vào chị Th. nhà bán gas vì biết chị này có trang sức là dây vàng đeo trên người.

Trước đó, ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Q. vô tình phát hiện 1 bộ hài cốt trong bể nước thải của gia đình. Bể nước này bỏ hoang đã lâu, nằm trong khuôn viên khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông Q. Sau 4 ngày lấy mẫu xét nghiệm ADN bộ hài cốt, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Thu Th.

Chân dung “Hotgirl hàng hiệu” Huyền Ngô Trang

Sáng 23/12, Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Long (SN 2000, ngụ TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 2 điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng của đối tượng.

Hoàng Đức Long tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an)

Trước đó, ngày 20/12, chị H.T.B. (SN 1991) tố giác việc bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 18 triệu đồng khi đặt mua hàng hiệu qua tài khoản "Huyền Ngô Trang" trên Facebook.

Theo đó, sau khi đặt hàng, chị đã chuyển khoản cho đối tượng. Nhưng sau đó chị không thể liên hệ được với chủ tài khoản Facebook này nữa.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định Long chính là đối tượng đã thực hiện phi vụ trên.

Long khai nhận, đã thuê một tài khoản ngân hàng mang tên "Ngo Huyen Trang" cùng một tài khoản Facebook rồi đổi tên thành “Huyền Ngô Trang” cho giống tên chủ tài khoản. Mục đích là để đăng tải các bài bán hàng online về túi xách, đồng hồ hàng hiệu. Khi chị B. hỏi mua đồ, Long yêu cầu chị chuyển khoản trước và hứa sẽ chuyển đồ cho chị B. Tuy nhiên lời hứa này đã không được thực hiện.

Phụ huynh đánh bạn học của con nhập viện bị buộc thôi việc 3 tháng

Sáng 19/12, tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Phan Thượng Mỹ (44 tuổi; ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) đã khai nhận hành vi đánh học sinh Lâm Gia Kh. (lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa), bạn học chung lớp với con trai.

Ông Phan Thượng Mỹ tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an huyện Tư Nghĩa

Tại cơ quan công an, ông Mỹ khai, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình học tập tại trường giữa Kh. và con trai, trưa 8/12, lúc vừa tan trường, ông Mỹ đi theo, nói chuyện với Kh. Lúc đầu, Mỹ chỉ muốn tìm gặp Kh. để răn đe, cảnh cáo. Tuy nhiên, ông Mỹ khai do Kh. đã có "một số lời nói khó nghe" nên đã bức xúc, dừng xe và chặn đánh em này "cảnh cáo".

Thấy Kh. phản ứng lại, rồi có hành động đánh trả nên ông Mỹ không kìm chế được cơn giận dữ, dẫn đến hành vi dùng tay chân đánh đá liên tục vào học sinh này. Hậu quả, Gia Kh. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi xem lại hành vi của mình, ông Mỹ bày tỏ sự ăn năn hối hận về hành động vừa qua và mong muốn được người nhà em Kh. tha thứ.

Ngày 20/12, ông Quách Phạm Cường, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, cho biết sau khi cơ quan chức năng có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Mỹ 3 tháng, theo quy định pháp luật, công ty đã ban hành quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng đối với ông này - theo thời gian tạm giam của cơ quan công an.

