Nóng trong tuần: Hé lộ mật mã bán dâm của 60 nữ tiếp viên ở TP.HCM

Hé lộ mật mã bán dâm của 60 nữ tiếp viên ở TP.HCM

Công an TP.HCM đã triệt phá tổ chức hoạt động môi giới mại dâm núp bóng hoạt động kinh doanh tại Nhà hàng 97, số 97 bis Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1.

Nhà hàng 97 nơi cho các nữ tiếp viên đi bán dâm để thu lợi bất chính

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi ăn uống, hát karaoke tại Nhà hàng 97 thì được quản lý tên Nguyễn Văn Ngon (Tuấn) môi giới mại dâm với 4 tiếp viên nữ của nhà hàng với giá bán dâm 12.000.000 đồng/người/đêm.

Theo điều tra của công an, Nhà hàng 97 mở cửa hoạt động từ năm 2018 cho đến nay, là cơ sở hoạt động lâu đời, có tiếng trong giới ăn chơi. Đây cũng là cơ sở “vip” nhất trong chuỗi hệ thống nhà hàng do đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (Nhi) làm chủ.

Nguyên cũng là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới phải sử dụng các tiếng lóng như “ăn cơm, ăn cháo” để ám thị việc tiếp viên nữ được phép đi bán dâm với khách.

Tại nhà hàng có 15 phòng hoạt động karaoke không phép, với khoảng 60 tiếp viên nữ sẵn sàng đi bán dâm cho khách nam khi có nhu cầu.

Gia đình 3 người tử vong trong căn phòng mù mịt khói

Căn phòng trọ nơi xảy ra sự việc

Ngày 10/11, Công an quận 7 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong tại phòng trọ ở phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM.

3 người tử vong vào sáng cùng ngày được xác định là anh Hà Công Hùng (32 tuổi, làm nghề bảo vệ), người vợ và con gái 2 tuổi của anh.

Theo nhân chứng, sáng sớm 10/11, mẹ anh Hùng đến gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy con cháu hồi âm. Lo lắng, bà đã nhờ những người xung quanh đến kiểm tra thì thấy cảnh tượng đau lòng.

Chị H (một người sống trong khu trọ) kể: “Khi vào bên trong, tôi thấy khói mịt mù cả căn phòng. Khói bốc ra từ nồi bắp cháy đen đặt trên bếp gas mini. Cạnh đó là hai vợ chồng cùng bé gái nằm bất động, tử vong trên tấm nệm đặt dưới nền nhà, tội lắm”.

Bắt nữ giám đốc doanh nghiệp buôn gỗ có tiếng ở Nghệ An

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thị Hoan. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoan (SN 1968, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) về tội Buôn lậu.

Theo điều tra, năm 2021, Công ty Anh Pháp Việt do bà Hoan làm giám đốc ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc.

Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng. Do cửa khẩu phía Trung Quốc không đủ điều kiện giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.

Tháng 3/2022, khi công ty này đang đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa được vận chuyển không đúng với số lượng công ty này đăng ký xuất khẩu và tái nhập khẩu.

Được biết, Công ty Anh Pháp Việt là một trong những doanh nghiệp kinh doanh gỗ, sản xuất đồ gỗ có tiếng ở Nghệ An.

Một vụ án, toà tuyên 18 án tử hình

Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 11/11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) tuyên án vụ án vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức do Lê Hồ Vũ (36 tuổi), Kim Soon Sik, Kang Seon Hak (cùng quốc tịch Hàn Quốc), Li Tian Guan (Trung Quốc) cùng 18 đồng phạm thực hiện.

Theo đó, HĐXX đã tuyên bị cáo Vũ mức án tử hình. Các bị cáo Kim Soon Sik, Kang Seon Hak (cùng quốc tịch Hàn Quốc), Li Tian Guan ( Trung Quốc) cùng nhận mức án tử hình.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên 14 bị cáo khác cùng nhận chung mức án tử hình.

4 bị cáo còn lại thì 3 người nhận mức án chung thân, riêng bị cáo Lê Thành Nghĩa nhận mức án 15 năm tù.

Trong vụ này, bị cáo Lê Hồ Vũ được xác định là người chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển tổng cộng 168,8kg ma túy.

Danh tính bất ngờ của "hot girl" xuất cảnh trái phép sang Lào

Đối tượng Vũ Thị Thu Hà. (Ảnh Mạnh Hùng)

Ngày 10/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa hoàn tất bàn giao đối tượng Vũ Thị Thu Hà (21 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) cho Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều, tra xử lý.

Trước đó, Vũ Thị Thu Hà có hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Lào và bị lực lượng chức năng Lào phát hiện. Đến trưa 8/11, Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Densavan (tỉnh Savannakhet, Lào) đã bàn giao cô gái trên cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp nhận.

Trong quá trình điều tra, xác minh và kiểm tra dữ liệu trên hệ thống, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện Hà đang có quyết định truy nã của Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

