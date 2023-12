Vụ hài cốt phụ nữ dưới bể nước 13 năm: Nghi phạm gây án khi 17 tuổi bị xử lý thế nào?

Theo Công an Hải Phòng, ngày 7/12/2023, Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tập trung xác minh làm rõ.

Kết quả ban đầu xác định, bộ hài cốt được phát hiện là chị Nguyễn Thị Th., sinh năm 1988, thường trú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Gia đình chị Th. cho biết chị đã mất tích từ ngày 9/12/2010.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh thấy có dấu hiệu vụ án hình sự. Ngày 15/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xác minh làm rõ.

Chân dung nghi phạm sát hại chị Th. 13 năm trước, sau đó giấu thi thể vào bể nước thải.

Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn; đấu tranh với Bùi Trung Thành (sinh năm 1993, nơi cư trú: Thôn 5, Xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng), Bùi Trung Thành khai nhận là người đã gây ra cái chết của chị Nguyễn Thị Th. khi đang thực hiện hành vi cướp tài sản của chị này tại nhà ông N.V.Q ngày 9/12/2010.

Sau đó, Bùi Trung Thành giấu xác nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà ông Q. Khi thực hiện hành vi sát hại chị Th, Bùi Trung Thành mới 17 tuổi.

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo thông tin sự việc, thời điểm xảy ra sự việc được xác định là tháng 12/2010, như vậy tại thời điểm này Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009 đang có hiệu lực thi hành.

Do đó, các quy định của Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 sẽ được viện dẫn và áp dụng để truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý hành vi vi phạm của đối tượng Thành liên quan đến việc gây ra cái chết đối với chị Th.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 27 Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh được xác định là 20 năm kể từ thời điểm xảy ra hành vi.

"Cho đến thời điểm hiện tại vụ án vẫn còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (13 năm). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố vụ án là đúng và phù hợp với các quy định pháp luật.

Mặt khác, thời điểm xảy ra hành vi phạm tội tới nay đã 13 năm, chứng cứ vụ án không còn nhiều, nhưng lực lượng công an vẫn tìm ra đối tượng giết chị Th. minh chứng cho lực lượng công an rất giỏi, phá án chuyên nghiệp", luật sư Nam nhận định.

Theo quy định tại điều 93 Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009, tội danh Giết người có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi giết người, đối tượng Thành mới 17 tuổi.

Do đó, căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 74 Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009, đối tượng Thành chỉ bị áp dụng hình phạt cao nhất đối với tội danh Giết người là 18 năm tù.

Ngoài ra, đối tượng Thành còn có hành vi cướp tài sản của chị Th, hành vi này được quy định tại điều 133 Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009, mức hình phạt cao nhất của tội danh này là tử hình.

Nhưng theo quy định tại điều 75 Bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009, do đối tượng Thành khi thực hiện hành vi dưới 17 tuổi nên mức hình phạt cao nhất đối với đối tượng này cho 2 tội danh được xác định không quá 18 năm tù.

