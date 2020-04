Nóng trong tuần: Tiết lộ rùng mình vụ mẹ và cha dượng bạo hành bé 3 tuổi đến tử vong

Chủ Nhật, ngày 05/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Mẹ và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong; Hai công an ở Đà Nẵng tử nạn khi truy bắt cướp;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Lời khai của mẹ và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi đến tử vong

Cặp đôi Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi tử vong do bị mẹ và cha dượng bạo hành, ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, trú quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chồng thứ ba của Lan Anh) để điều tra hành vi “Giết người” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Nạn nhân trong vụ việc nói trên là cháu N.N.M.M (SN 2017, trú huyện Đông Anh, Hà Nội), là con riêng của Lan Anh với người chồng thứ hai.

Qua test nhanh, cả Tuấn và Lan Anh đều dương tính với ma túy. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ ma túy tại nhà trọ của hai đối tượng.

Tại cơ quan công an, cặp vợ chồng này thừa nhận hành vi bạo hành cháu M. Cả hai đã đánh đập, hành hạ con gái trong suốt 1 tháng. Đỉnh điểm, ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M.

Đến khi thấy cháu M. mệt, không uống được sữa và bị nôn, Lan Anh mới đưa con đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong tại bệnh viện.

Hai chiến sỹ công an Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ

Hiện trường vụ việc hai chiến sĩ cảnh sát thuộc Công an quận Sơn Trà hy sinh khi làm nhiệm vụ tối 2/4

Ngày 2/4, Trung tâm Chỉ huy thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm đối tượng nghi đua xe và cướp giật người đi đường. Nhận được chỉ đạo, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) triển khai lực lượng truy đuổi nhóm trên.

Khi đến khu vực cầu Mân Quang (Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông khiến hai chiến sĩ công an là đại úy Đặng Thanh Tuấn và trung sĩ Võ Văn Toàn hy sinh.

Ngay trong đêm, giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng nhiều lãnh đạo đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra. 9 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc đã bị tạm giữ.

Đến chiều 3/4, Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định bắt khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, công an còn cho gia đình bảo lãnh hai thiếu niên chưa đủ 16 tuổi có tham gia trong vụ việc.

Cũng trong ngày 3/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng bậc hàm cho anh Đặng Thanh Tuấn từ đại úy lên thiếu tá. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho anh Võ Văn Toàn từ trung sĩ lên thượng sĩ.

Trang phục thiếu vải của nhân viên massage trước khi "phục vụ" khách

Chiều 2/4, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra cơ sở massage Relax One, số 93-94, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa do Đỗ Viết Dương (SN 1994, trú tại tỉnh Thanh Hóa) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 2 phòng ở lầu 1 có 2 nhân viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho 2 khách nam.

Quá trình khai thác, Đỗ Viết Dương khai nhận, tại cơ sở có 2 gói dịch vụ massage kích dục giá 200.000 đồng và 400.000 đồng. Nhân viên “phục vụ” khách sẽ được bo số tiền tương ứng với gói dịch vụ và phải trích lại cho cơ sở 10% trong số tiền bo đó.

Theo ghi nhận qua sổ ghi chép hằng ngày của cơ sở, mỗi ngày có khoảng 15 đến 20 lượt khách đến đây để kích dục. Việc ngang nhiên hoạt động bất chấp pháp luật của Nhà nước khiến cơ sở trên rất có thể có nguy cơ biến thành "ổ dịch" nguy hiểm, nếu lực lượng chức năng không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Mẹ trẻ sát hại con trai 3 tuổi rồi tìm nhiều cách tự tử

Vi Thị Dung tại trụ sở công an.

Ngày 30/3, tại một phòng trọ thuộc khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã xảy ra vụ việc mẹ giết con trai 3 tuổi rồi tự tử khiến dư luận bàng hoàng.

Theo tài liệu điều tra, chiều cùng ngày, Vi Thị Dung (SN 2000, ở xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đưa con trai đến phòng trọ của bạn trai ở khu Thượng với mục đích tự sát.

Tại đây, đợi khi con trai ngủ, Dung lấy dây sạc điện thoại siết cổ để tự tử nhưng cháu bé dậy và khóc. Sợ mọi người xung quanh phát hiện, người mẹ này đã dùng tay sát hại con rồi uống 40 viên thuốc ngủ, cắt dây điện để bị giật nhưng không thành. Cuối cùng, đối tượng uống sắn dây pha mật ong cùng thuốc ngủ rồi nằm ôm con và thiếp đi.

Đến tối, bạn trai Dung đi làm về phát hiện hai mẹ con Dung bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng bé trai đã tử vong trước đó.

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vi Thị Dung về hành vi Giết người.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Dung có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Trước khi gây ra vụ việc, Dung và bạn trai mới đã cãi nhau khiến nghi phạm bực tức. Trong lúc bực tức, người phụ nữ này đã nghĩ đến việc tự tử tại phòng trọ của bạn trai.

3 đối tượng chơi ma túy rồi thay nhau làm nhục bé gái 15 tuổi

3 đối tượng Hùng, Thiết và Tú

Theo hồ sơ vụ án, Trần Văn Hùng (29 tuổi, ngụ xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) có quen biết với cháu B.T.N (15 tuổi, ngụ phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) qua mạng xã hội Facebook.

Ngày 27/3, N. vào gặp Hùng tại thị xã Ba Đồn. Tại đây, Hùng đã đưa N. vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu. Xong xuôi, đối tượng chở bạn gái đến nhà Đoàn Văn Thiết (35 tuổi, ngụ xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, bạn Hùng) để sử dụng ma túy. Hùng và Thiết sau đó đưa N. đến nhà nghỉ để Thiết quan hệ tình dục với N.

Tiếp đến, Hùng và Thiết rủ Cao Xuân Tú (22 tuổi, ngụ xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn) đến nhà nghỉ trên để sử dụng ma túy và Tú có hành vi dâm ô với N.

Sau khi vụ việc xảy ra, cháu N. đã làm đơn tố giác các đối tượng trên. Công an thị xã Ba Đồn đã điều tra, làm rõ và bắt các đối tượng liên quan.

Sáng 2/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hùng và Thiết về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Khởi tố bị can Tú về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

