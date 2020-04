Lời khai của mẹ và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 18:34 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, cả Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh đã thừa nhận hành vi đánh đập cháu M.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi tử vong do bị bạo hành, chiều 3/4, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, cùng trú phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là cháu N.N.M.M (SN 2017, trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội). Cháu M. là con riêng của Lan Anh.

Tại cơ quan công an, cả Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh đã thừa nhận hành vi đánh đập cháu M. Cặp vợ chồng này khai nhận từ đầu tháng 3/2020, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M, hành vi này kéo dài suốt 1 tháng.

Đỉnh điểm là từ 8h – 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M.

Cháu M. tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Đến 8h30 sáng 30/3, cháu M. mệt, không uống được sữa và bị nôn. Thấy vậy, Lan Anh đã gọi taxi đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu.

Cháu M. nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu bị bạo hành. Do vết thương quá nặng, cháu M. đã tử vong. Nguyên nhân được xác định do chấn thương sọ não, chảy máu não, nhiều thương tích tụ ở vùng đỉnh và thái dương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

