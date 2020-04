Hai chiến sĩ công an hy sinh: Nỗi đau còn mãi

Chiều 3/4, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà và đại diện Viện kiểm sát Nhân dân để thống nhất quan điểm xử lý nhóm đối tượng trong vụ 2 chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Trên cơ sở chứng cứ và tài liệu thu tập được, bước đầu cơ quan CSĐT công an quận Sơn Trà đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm 7/9 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Gồm: Nguyễn Đăng An (19 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Lê Ngọc Cường (19 tuổi), Nguyễn Đình Hoàn (20 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi, cùng trú tại phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và và Phạm Hồng Thái (16 tuổi, trú tại Chung cư Nam cầu Cẩm Lệ, thuộc xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng).