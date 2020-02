Nóng trong tuần: NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại tại nhà riêng

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 20:00 PM (GMT+7)

NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại tại nhà riêng; Lập nick Facebook ảo lừa bán khẩu trang, nữ quái chiếm đoạt hơn 500 triệu... là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại tại nhà riêng

NSƯT Vũ Mạnh Dũng, nạn nhân trong vụ án

Tối 18/2, tại ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, Dương Quang Bình (SN 1977, trú ngõ 609 Bạch Đằng) đã dùng dao đâm chết em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Sau đó, đối tượng này phá mái tôn đột nhập vào nhà nạn nhân để đe dọa 6 người trong gia đình em gái, trong đó có 3 cháu nhỏ.

Ngày 19/2, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, ra lệnh bắt khẩn cấp Dương Quang Bình để làm rõ vụ án mạng.

Tại cơ quan công an, Bình khai nguyên nhân gây án là do những mâu thuẫn trong cuộc sống từ trước, đồng thời tại thời điểm gây án, nam nghi phạm cũng uống rượu say.

Bắt nghi phạm giết hại cô giáo nghỉ hưu ngay tại đám tang nạn nhân

Nghi phạm Lê Thành Hưng tại trụ sở công an

Chiều 21/2, chồng bà N.T.N (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh) đi làm trở về nhà thì bàng hoàng phát hiện vợ mình đã tử vong, một số tài sản và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead đã "không cánh mà bay". Đáng chú ý là camera an ninh của gia đình đã bị vô hiệu hóa, dữ liệu hình ảnh bên trong đã bị xoá khi vụ việc xảy ra.

Ngày 22/2, ngay tại lễ tang bà N, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Thành Hưng (SN 1991, trú thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Hưng được xác định đã sát hại bà N. Hưng là cháu ruột của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng khai nhận toàn bộ hành vi sát hại bà N. để cướp tài sản.

Lập nick Facebook ảo lừa bán khẩu trang, nữ quái chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Lê Thị Liên tại cơ quan điều tra

Ngày 18/2, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Liên (28 tuổi, ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai, Liên lập tài khoản Facebook mang tên Vy Lê rồi đưa thông tin có số lượng lớn khẩu trang y tế cần bán của một nhà máy. Ngày 8/2, chị L.T.M. (ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) liên lạc với Liên để hỏi mua khẩu trang.

Sau khi thống nhất giá cả và số lượng, trong các ngày từ 8-11/2, chị M. 4 lần chuyển tiền vào các tài khoản của Liên với tổng số tiền là hơn 566 triệu đồng để mua 600 thùng khẩu trang y tế. Chờ lâu không nhận được hàng và đoán mình bị lừa, chị M. đến cơ quan công an trình báo.

Với thủ đoạn này, Liên còn lừa đảo chiếm đoạt 38,8 triệu đồng của người dân ở TP Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng.

Giết chủ nợ, bỏ xác vào thùng phuy đốt phi tang

Người dân có mặt tại nơi xảy ra vụ án mạng

Chiều 22/2, anh N.V. L. (25 tuổi) làm nghề cầm đồ (trú xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) tới nhà con nợ Phạm Văn Tuấn ở thôn Tràng Duệ (xã Lê Lợi) đòi tiền. Tại đây, Tuấn đã dùng dao sát hại anh L., sau đó bỏ xác nạn nhân vào thùng phuy đốt phi tang rồi bỏ trốn.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ Tuấn khi đối tượng này đang lẩn trốn ở Sơn La.

Hiện, nghi phạm được di lý về Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Bí mật bên trong "lô cốt" kiên cố 5 tầng

Một số đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc)

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bất ngờ đột kích nhà của Nguyễn Ngọc Giang (SN 1984, ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô), bắt quả tang 38 đối tượng, gồm 15 nữ và 23 nam đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Các con bạc nói trên đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau như: Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, tụ điểm đánh bạc trên hoạt động rất tinh vi và phức tạp, tổ chức trong một ngôi nhà 5 tầng được xây dựng kiên cố, có nhiều lớp cửa, xung quanh nhà lắp đặt camera giám sát và xây tường rào cao có dây thép gai bảo vệ như một "lô cốt". Đáng chú ý, khi tổ chức đánh bạc, các con bạc sẽ bố trí người canh gác, bảo vệ nhiều vòng chặt chẽ.

