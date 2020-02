Nạn nhân bị sát hại, đốt xác trong thùng phuy là người thế nào?

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

"Từ trước đến nay, anh L. là người sống bình thường không có tiền án, tiền sự. Cho nên, khi biết được công dân của địa phương bị sát hại chúng tôi ai cũng bất ngờ và mong cơ quan công an xử nghiêm đối tượng gây án...", Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết.

Như tin đã đưa, rạng sáng nay (23/2), Công an TP. Hải Phòng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương) khi đối tượng đang trên xe ô tô khách lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận bản thân là người sát hại anh N.V.L (SN 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, cùng huyện An Dương) vào chiều 22/2. Sau đó, đối tượng mang thi thể nạn nhân cho vào thùng phuy rồi đổ xăng đốt tại khu vườn nhà ông Phạm Văn Tr. (SN 1971).

Đối tượng Phạm Ngọc Tuấn bị bắt giữ tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Nhận định đây là vụ án giết người và cướp tài sản, cho nên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện An Dương phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La điều tra, tiến hành truy bắt và rạng sáng nay, đối tượng đã bị bắt giữ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Bến – Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết: "Nạn nhân L. là công dân có đăng ký hộ khẩu tại địa phương chúng tôi. Tuy nhiên, cách đây vài năm, anh L. cùng vợ sinh sống ở xã bên cạnh, còn bố mẹ đẻ vẫn ở tại xã Quốc Tuấn".

Theo Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn, khoảng 20h tối qua, ông nhận được tin có công dân của địa phương bị sát hại và đốt xác trong thùng phuy tại xã Lê Lợi. Tuy nhiên, do thi thể bị cháy đen không nhận biết được nên không dám chắc. Đến khoảng 22h đêm cùng ngày, khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi xong thì mới xác nhận được danh tính cụ thể.

Nạn nhân N.V.L. Ảnh: TL

Nói về nạn nhân, ông Bến cho biết: "Anh L. là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em và bố mẹ làm nông nghiệp. Bản thân nạn nhân đã kết hôn nhưng chưa có con và hiện tại vợ chồng mở cửa hàng buôn bán điện thoại tại xã Hồng Thái, còn nạn nhân có cầm đồ hay không thì tôi không rõ.

Từ trước đến nay, anh L. là người sống bình thường không có tiền án, tiền sự. Cho nên, khi biết được công dân của địa phương bị sát hại chúng tôi ai cũng bất ngờ và mong cơ quan công an xử nghiêm đối tượng gây án. Đồng thời, chính quyền xã đã đến gia đình nạn nhân hỏi thăm, chia buồn".

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Lê Lợi (nơi xảy ra vụ án), trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ trong túi quần nạn nhân giấy chứng minh thư nhân dân của anh L. và vợ. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tìm kiếm tang vật gồm: biển số xe, điện thoại của đối tượng.

Khu vực nhà ông Tr. - nơi phát hiện nạn nhân bị giết, đốt xác trong thùng phuy. Ảnh: N.Đ

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng 17h30 chiều 22/2, ông Phạm Văn Tr. (trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi) phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong, cháy biến dạng trong thùng phuy tại khu vườn gia đình và vụ việc sau đó được cấp báo cho cơ quan chức năng.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan, Công an TP. Hải Phòng nhanh chóng xác minh được nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn. Tuy nhiên, lúc này Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp giữa đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành công đối tượng khi Tuấn ngồi trên xe ô tô khách thuộc địa phận ngã 3 Cò Nòi, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La).Tại cơ quan Công an, Tuấn khai rằng, trước khi sát hại nạn nhân, anh L. đến nhà Tuấn để đòi tiền nợ. Sau đó, 2 bên xảy ra to tiếng dẫn đến cãi vã và đối tượng đã dùng dao đâm anh L. tử vong...

Nguồn: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nan-nhan-bi-sat-hai-dot-xac-trong-thung-phuy-la-nguoi-the-nao-20...Nguồn: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nan-nhan-bi-sat-hai-dot-xac-trong-thung-phuy-la-nguoi-the-nao-20200223151521837.htm