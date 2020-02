Diễn biến mới vụ NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại tại nhà riêng

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020 18:56 PM (GMT+7)

Sau 2 ngày điều tra vụ án, cơ quan công an đã có động thái mới.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng, nạn nhân trong vụ án

Liên quan đến vụ NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại, ngày 21/2, Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Quang Bình (SN 1977, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là NSƯT Vũ Mạnh Dũng (SN 1978, cùng trú phường Chương Dương), Phó đoàn trưởng đoàn ca kịch Nhà hát vũ kịch Việt Nam.

Trước đó, tối 18/2, tại ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương, Dương Quang Bình có biểu hiện không bình thường đã tự đốt xe máy, dùng dao đâm chết em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng.

Dương Quang Bình bị khống chế tại chỗ

Tại trụ sở công an, Bình khai nguyên nhân gây án do những mâu thuẫn trong cuộc sống từ trước, đồng thời nam nghi phạm tại thời điểm gây án cũng uống rượu say.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong người Bình có nồng độ cồn.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dien-bien-moi-vu-nsut-vu-manh-dung-bi-anh-vo-sat-hai-tai-nha-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dien-bien-moi-vu-nsut-vu-manh-dung-bi-anh-vo-sat-hai-tai-nha-rieng-1061073.html