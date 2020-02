Nóng trong tuần: Nhiều người livestream tại lễ tang Tuấn "khỉ" gây bức xúc

Chủ Nhật, ngày 16/02/2020 20:41 PM (GMT+7)

Nhiều người livestream tại lễ tang Tuấn "khỉ"; Cô gái đâm chết bạn trai trong đêm Valentine... là những tin đáng chú ý nhất trong tuần qua.

Nhiều người livestream tại lễ tang Tuấn "khỉ" gây bức xúc

Chiều 29/1, Tuấn đã dùng súng AK báng xếp liên tục nã vào sòng bạc ở xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi. Công an TP HCM xác định Tuấn đã gây thiệt mạng cho 5 người và làm bị thương 3 người khác.

Sau đó, Tuấn cướp 1 tỉ đồng rồi mang số tiền này đưa cho bạn là Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm) cất giữ.

Tối 13/2, Tuấn đã bị tiêu diệt tại một căn nhà hoang ở tỉnh lộ 15, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM.

Tuấn "khỉ" vừa bị lực lượng chức năng tiêu diệt

Chiều 14/2, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan đến Tuấn "khỉ" với 2 tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tại cuộc họp báo chiều 14/2, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, khẩu súng mà Tuấn sử dụng gây án không phải của lực lượng công an. Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.HCM đã cho kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn.

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng đã đưa thi thể Lê Quốc Tuấn đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Gia đình đã nhận tro cốt của Lê Quốc Tuấn. Mặc dù, người thân Tuấn đã đóng kín cửa nhưng hàng chục youtuber vẫn chĩa máy quay vào nhà để phát trực tiếp lên mạng xã hội rất phản cảm.

Cô gái đâm chết bạn trai trong đêm Valentine

23h đêm 14/2, Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi) chạy xe máy đến Công an xã Bình Phú, tỉnh Quảng Ngãi đầu thú sau khi đâm chết anh Võ Minh Mót (33 tuổi, ở xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan công an. Ảnh: TS

Theo lời khai của Huyền, chiều 14/2, Huyền cùng bạn trai và hai người bạn đến ghềnh đá ở bãi biển xã Bình Phú (huyện Bình Sơn) vui chơi trong ngày lễ tình nhân Valentine. Sau đó, họ trở về khu vực cánh đồng vắng ở xã Bình Phú để nấu nướng, gọt trái cây, ăn tối.

"Sau khi hai người bạn về, tôi và Mót ngồi chuyện trò, tâm sự. Nghe bạn trai bảo đã có người tình khác nên tôi ghen tuông, tức giận và lấy con dao gọt trái cây để bên cạnh đâm anh ta", Huyền khai nhận.

Bị người tình nói lời chia tay, gã đàn ông sát hại bé trai 10 tuổi

Hình ảnh nghi can Thiện

Chiều 12/2, Vy Thanh Thiện (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú tỉnh Đồng Nai) đi xe máy tới nhà chị N. ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì thấy con trai chị N. ở nhà nên rủ đi chơi. Sau đó, Thiện chở cháu bé tới trại nuôi bò bỏ hoang ở ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ và ra tay sát hại.

Qua điều tra ban đầu, công an nhận định nguyên nhân Thiện sát hại cháu K. là do mâu thuẫn tình cảm với chị N. (mẹ cháu K.). Trước đây, chị T. từng có thời gian quan hệ tình cảm thân thiết với Thiện. Tuy nhiên, thời gian gần đây chị N. chủ động chia tay.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định nghi can Thiện là người chở cháu K. rời khỏi căn nhà vào chiều 12/2, trước khi bé trai này bị sát hại. Hình ảnh nghi can Thiện được xác định chạy xe máy mang BKS: 60B5-604.53, đội nón bảo hiểm màu trắng đỏ, mặc quần đùi ngắn đeo dép lê…

"Ổ" gái mại dâm hơn 40 tuổi, phục vụ quý ông giá 300.000 đồng/lượt

Hai nữ bán dâm tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

Ngày 13/2, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Mười (60 tuổi, trú làng Bla, xã Kdang, huyện Đắk Đoa) để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm".

Trước đó, lực lượng công an ập vào nhà riêng của đối tượng Mười và phát hiện 2 phụ nữ là C.T.M.P (40 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận) và N.T.B.T (43 tuổi, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang bán dâm cho 2 nam giới.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận P. và T. tạm trú tại nhà bà Mười. Tại đây, bà Mười xây 2 phòng ngủ, khi khách hàng có nhu cầu sẽ dùng làm nơi bán dâm. Mỗi khi có khách, đối tượng Mười yêu cầu P. và T. bán dâm cho khách với giá 300.000 đồng/lượt. Trong số này, đối tượng Mười sẽ thu lại 150.000 đồng/lượt.

Phá đường dây cá cược trong game Đế chế lên tới hàng ngàn tỉ đồng

Các đối tượng trong vụ án

Ngày 12/2, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 56 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc qua trang web Powgs.com trên mạng internet.

Công an quận Cầu Giấy xác định các đối tượng đã tổ chức đánh bạc tại 4 địa điểm ở Hà Nội. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Huấn thành lập công ty cổ phần EGOLD Việt Nam (Playonline.win), nhưng không có dấu hiệu của việc hoạt động kinh doanh, mà được dựng lên ngụy trang việc điều hành đường dây đánh bạc trên Powgs.com.

Ngoài ra, Công an quận Cầu Giấy cũng đã làm rõ nhóm 16 đối tượng kỹ thuật, quản lý, nhóm đại lý cấp 1, cấp 2 có 15 đối tượng. Nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam sang tiền riêng được quy ước là "Gold", để các đối tượng đánh bạc chuyển vào sử dụng đặt cược. Tiền ảo và tiền thật được quy ước cụ thể, để chia tỷ lệ được hưởng cho người chơi và nhà cái.

