Nóng trong tuần: Những nhát dao tử thần trên phố Hàng Bài

Chủ Nhật, ngày 14/08/2022 19:01 PM (GMT+7) Chia sẻ

Những nhát dao tử thần trên phố Hàng Bài; Bé 3 tuổi bị đánh, nhét vào ngăn tủ đông lạnh vì hỏi nhiều… là những tin đáng chú ý tuần qua.

Những nhát dao tử thần trên phố Hàng Bài

Đầu giờ chiều ngày 12/8, tại lòng đường trước cửa số nhà 17 phố Hàng Bài (phường Hàng Bài, Hà Nội), một người đàn ông mặc áo shipper đã dùng dao nhọn đâm tử vong một người phụ nữ. Nghi phạm sau đó dùng dao tự đâm vào ngực để tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Nơi xảy ra vụ án mạng

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau một hồi cãi vã lớn tiếng, nam nghi phạm bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ. Nạn nhân bỏ chạy một đoạn thì gục ngã nhưng nghi phạm vẫn tiếp tục đâm dao vào người chị này. Sau khi tự đâm vào người mình, nghi phạm gục xuống ngay bên nạn nhân.

Cơ quan công an xác định nghi phạm là Mai Xuân Thái (SN 1982, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), còn nạn nhân là chị N.T.Q (SN 1982, trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Giữa hai người có mối quan hệ yêu đương và nguyên nhân vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Thái đã có gia đình còn chị Q. đã ly hôn khoảng 3 năm trước.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Thái để làm rõ hành vi Giết người.

Xe Audi nổ máy bỏ trên cầu Nhật Tân, chủ nhân tử vong dưới chân cầu

Chiều 10/8, trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), người dân phát hiện một chiếc Audi A6 màu trắng vẫn nổ máy đỗ ven đường, bên trong không có người.

Ngay sau đó, người dân báo cho lực lượng chức năng và phát hiện một người đàn ông tử vong dưới chân cầu Nhật Tân. Nạn nhân là nam, nằm úp mặt xuống đất tại khu vực bãi sông Hồng.

Mảnh giấy để lại trong chiếc xe Audi bỏ lại trên cầu Nhật Tân

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, người đàn ông tử vong dưới chân cầu Nhật Tân được xác định là anh Nguyễn Văn N (SN 1983, ở quận Đống Đa).

Cơ quan công an cũng xác định anh N. là người điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu Audi, màu sơn trắng, biển kiểm soát 30H - 151... bỏ lại trên cầu Nhật Tân trong tình trạng máy vẫn nổ nhưng không có người ở trong.

Kiểm tra trên ghế phụ chiếc xe ô tô Audi, cơ quan chức năng thu được mảnh giấy với nội dung do chán nản cuộc sống và ngỏ lời xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè...

Bé 3 tuổi bị đánh, nhét vào ngăn tủ đông lạnh vì… hỏi nhiều

Ngày 14/8, Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hà Nam để phục vụ công tác điều tra.

Bệnh nhi sức khoẻ đã ổn định sau khi được điều trị

Theo Công an huyện Lý Nhân, chiều 13/8, cháu N.H.Đ (SN 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân) từ nhà đi sang quán trà sữa của Giang để chơi.

Tại đây, cháu Đ. nhiều lần hỏi “Chú đang làm gì đấy, chú ra đây chơi với cháu”. Bực tức vì bị hỏi nhiều, Giang dùng chày kim loại đánh cháu bé rồi bỏ bé vào ngăn đông của tủ lạnh.

30 phút sau, ông nội cháu Đ. phát hiện cháu vào quán Giang nhưng gọi điện hỏi thì Giang nói không biết. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình cháu Đ. sang quán thì phát hiện cửa khoá.

Sau khi phá cửa quán, mọi người phát hiện cháu Đ. đang ở trong ngăn đông của tủ lạnh nên lập tức đưa cháu Đ. đi cấp cứu.

Tối cùng ngày, Nguyễn Trường Giang bị bắt giữ khi đang bỏ trốn tại Hà Nội.

Nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động bị chồng sát hại

Phòng Cảnh sát cơ động (Công an TP Hải Phòng) đã có báo cáo gửi Ban Giám đốc Công an TP. Hải Phòng về trường hợp 1 nữ chiến sỹ của đơn vị bị chồng sát hại.

Hoàng Văn Lượng đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an

Theo đó, vào chiều 13/8, tại nhà bà Hoàng Thị M. (SN 1957, trú xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), đối tượng Hoàng Văn Lượng (SN 1988) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ mình là Nguyễn Hoàng Minh Th. (SN 1982, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động).

Mẹ chị Th. là bà M. vào can ngăn cũng bị Lượng chém bị thương.

Sau khi gây án, Lượng đã dùng dao cắt cổ tay, treo cổ để tự tử. Tuy nhiên, gia đình kịp thời phát hiện.

Cả 3 người gồm bà M., chị Th. và Lượng cùng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nữ cảnh sát cơ động Nguyễn Hoàng Minh Th. Đã không qua khỏi.

Nhiều ca sĩ, diễn viên vô tình “hại” bạn bè vì thích “tích xanh”

Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Trí (SN 2003, quê Gia Lai, tạm trú quận Bình Thạnh) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"..

Phan Văn Trí tại cơ quan công an

Cụ thể, tháng 6/2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM phát hiện nhóm đối tượng do Phan Văn Trí cầm đầu có hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook sau đó nhắn tin mượn tiền người quen của những tài sản bị chiếm.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng nhu cầu của một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như ca sĩ, diễn viên... để giới thiệu quảng cáo về việc có khả năng làm dịch vụ "tích xanh" cho Facebook (tính năng xác thực tài khoản chính chủ). Khi khách có nhu cầu làm "tích xanh", các đối tượng yêu cầu họ cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ email, hình ảnh giấy tờ tùy thân (CCCD, bằng lái xe…).

Sau đó, các đối tượng đăng nhập tài khoản và nhắn tin cho bạn bè trong danh bạ facebook của nạn nhân để mượn tiền, đồng thời mở tài khoản ngân hàng trùng tên với chủ tài khoản Facebook và đề nghị chuyển tiền vào các tài khoản này để chiếm đoạt.

Công an xác định đã có khoảng hơn 20 người là nạn nhân của nhóm này và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-nhung-nhat-dao-tu-than-tren-pho-hang-bai-a564661.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-nhung-nhat-dao-tu-than-tren-pho-hang-bai-a564661.html