Nóng trong tuần: Bị tố sàm sỡ nữ sinh, lãnh đạo xã nói chỉ là để “chúc mừng”

Nhận hối lộ từ “trùm” buôn lậu xăng dầu, loạt tướng tá chuẩn bị hầu tòa; Bị tố sàm sỡ nữ sinh, lãnh đạo xã nói chỉ là để “chúc mừng”… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Bị tố sàm sỡ nữ sinh, lãnh đạo xã nói chỉ là “lời chúc mừng”

Ngày 4/7, Ban thường vụ Huyện uỷ Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã thống nhất đình chỉ công tác đối với ông Lương Văn Tòi - Chủ tịch MTTQ xã Xuân Thắng trong thời hạn 15 ngày.

Trong thời hạn bị đình chỉ công tác, ông Tòi phải phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ tố cáo sàm sỡ nữ sinh lớp 10.

Hình ảnh camera ghi lại việc ông Tòi có hành vi “thân mật” với nữ sinh lớp 10

Trước đó, lúc 16h20 ngày 28/6, camera của một gia đình tại thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi vào sân nhà. Sau đó, người này chủ động lại gần và có hành động khoác vai, thân mật với cháu L.T. (đang học lớp 10). Mặc dù cháu T. đã né tránh và di chuyển ra xa nhưng người này vẫn đi theo kéo cháu T. lại ôm hôn. Gia đình cháu L.T. xác định người đàn ông trên là ông Lương Văn Tòi nên gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng.

Trong bản tường trình, ông Tòi cho hay các hành vi bị tố cáo, trong đó có hành động cưỡng hôn bé gái là để chúc mừng, động viên nữ sinh lớp 10 đạt thành tích trong học tập.

Nhận hối lộ từ “trùm” buôn lậu xăng dầu, loạt tướng tá chuẩn bị hầu tòa

Theo dự kiến, ngày 12/7 tới đây, Tòa án quân sự Quân khu 7 sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “nhận hối lộ”, “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “không tố giác tội phạm” liên quan nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát Biển.

Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh

Vụ án này, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng đồng phạm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng xác định tổng số tiền Phan Thanh Hữu đã chi để hối lộ cho Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang, cựu phó chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2021 là 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng.

Tính từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2021, Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu tổng số 6,9 tỉ đồng. Hiện gia đình ông Minh đã nộp hơn 7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Youtuber Duy Thường cùng 9 đồng phạm bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Đào Văn Thường (28 tuổi, ở xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tức Youtuber Duy Thường) cùng 9 bị can khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Lan Mẫu ngày 8-6, làm 2 người bị thương.

Youtuber Duy Thường (ảnh internet)

Trước đó, ngày 8/6, giữa nhóm thanh niên của Hoàng Văn Cường (24 tuổi, ở xã Khám Lạng, huyện Lục Nam) và nhóm của Giáp Văn Đức (26 tuổi, ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam) xảy ra mâu thuẫn, xô xát. 2 nhóm này đã lao vào hỗn chiến.

Sau đó, Đức và Cường tiếp tục hẹn nhau xuống khu vực đường TL293 thuộc thôn Muối, xã Lan Mẫu để đánh nhau. Nhóm của Đức và Cường gọi điện liên hệ với một số thanh niên khác mang theo súng, dao cùng nhiều hung khí đến địa điểm đã hẹn.

Hiện trường để lại sau vụ hỗn chiến

Vụ hỗn chiến khiến Kim Văn Đức (27 tuổi, ở xã Tam Dị, huyện Lục Nam) và Đặng Công Đoàn (16 tuổi, ở xã Phương Sơn, Lục Nam) bị thương, nghi là do súng tự chế bắn đạn hơi.

Quá trình điều tra, CQĐT đã tạm giữ 12 thanh niên. Đáng chú ý trong số này có Đào Văn Thường. Đây là một Youtuber khá nổi tiếng với, Thường sở hữu kênh Youtube có hơn 1 triệu lượt đăng ký. Trước khi bị tạm giữ, Thường chưa có tiền án, tiền sự.

Người đàn ông tự tử sau khi sát hại con gái 17 tuổi và bạn trai

22 giờ 30 phút ngày 4/7, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An nhận được tin báo của Công an xã Bài Sơn, huyện Đô Lương về vụ án mạng xảy ra tại địa phương.

Đối tượng gây án là Lê Đình Ngọc (SN 1980, trú tại xóm 2, xã Bài Sơn). Ngọc đã dùng dao đâm con gái L.T.T.N. (SN 2005) và anh H.Q.A. (SN 2003, trú tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, chị N. đưa bạn trai là anh A. về ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, chị N. và anh A. nảy sinh mâu thuẫn với ông Ngọc (bố chị N.).

Bực tức vì bị xúc phạm, Lê Đình Ngọc đã dùng dao đâm trọng thương chị N. và anh A. Sau khi gây án, Ngọc lấy 2 gói thuốc trừ sâu đi ra bờ ao và uống hết.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa Ngọc đi cấp cứu. Chị N. và anh A. cũng được lực lượng công an và người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong.

Lý do hàng chục cảnh sát xuất hiện trên phố Nguyễn Lương Bằng

Lực lượng thi hành án thực hiện cưỡng chế tài sản theo quyết định của toà án trên phố Nguyễn Lương Bằng

Sáng 6/7, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng chục người mặc sắc phục cảnh sát, trong đó có cả cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy xuất hiện trên phố Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Chỉ trong hơn 1 giờ đăng tải, bài đăng đã thu hút gần 20 nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận tò mò, không rõ sự việc gì đang diễn ra.

Liên quan tới hình ảnh gây xôn xao, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa thông tin, sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát thi hành án thuộc Công an quận Đống Đa thực hiện cưỡng chế tài sản là một căn nhà trên phố Nguyễn Lương Bằng theo quyết định của toà án. Đây là một hoạt động tư pháp bình thường, không phải một vụ việc hình sự.

