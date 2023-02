Nóng trong tuần: Lý do bất ngờ vụ cặp vợ chồng đánh gãy cả 2 tay shipper

Lý do bất ngờ vụ cặp vợ chồng đánh gãy cả 2 tay shipper

Đối tượng Trương Đình Nhạt tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng chức năng huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạt (44 tuổi, trú huyện Tư Nghĩa) về hành vi cố ý gây thương tích, tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra hành vi đánh anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi) gãy cả hai tay.

Trong khi bà T. (vợ ông Nhạt) do đang nuôi, chăm sóc con nhỏ 2 tuổi nên cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét có tạm giữ hình sự bà này hay không.

Trước đó, vào ngày 17/2, anh Đạt đến giao hàng nhưng ông Nhạt không chịu nhận. Lời qua tiếng lại, vợ chồng ông Nhạt dùng nhiều vật dụng lao vào đánh anh Đạt khiến anh bị gãy nhiều phần xương cả hai cánh tay, tỉ lệ thương tật là 24%.

Ông Nhạt khai nhận, do tưởng shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên đánh anh Đạt. “Khi tìm được sợi dây chuyền của vợ rồi, tôi xuống nhà hàng xóm kêu shipper Đạt lên lấy xe đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết”- lời khai ông Nhạt.

Tuy nhiên, anh Đạt khẳng định trong thời gian ông Nhạt dùng tuýp sắt, vợ dùng ghế inox đánh anh thì không hề nói gì đến chuyện mất dây chuyền.

Được biết, ông Nhạt từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Còn anh Đạt hiện đang là trụ cột gia đình.

Đang ngồi uống cà phê với người tình mới, bị tình cũ đập búa nguy kịch

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ vụ ghen tuông trên địa bàn huyện Chợ Gạo làm 1 người nguy kịch.

Nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 19/2, Trần Quốc Phú (38 tuổi, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đi ngang một quán cà phê thì thấy bạn gái cũ là chị C.T.T.H. (42 tuổi, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) đang ngồi uống nước cùng bạn trai mới.

Phú tức giận quay trở về nhà lấy 1 cây búa dài khoảng 40cm quay trở lại quán đánh nhiều nhát vào người chị H. Khi người dân gần đó chạy lại can ngăn, Phú mới dừng tay lại. Chị H. được người dân đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Về phần Phú, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ về nhà.

Theo công an địa phương, Phú và chị H. sống với nhau như vợ chồng.

Mẹ ruột tiếp tay cho nhân tình hiếp dâm con gái 9 tuổi

VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, trú tại TP Tuyên Quang), khởi tố bị can đối với Ngô Thị Sinh (SN 1993, trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cùng về tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cường tại trụ sở công an

Quá trình điều tra ban đầu xác định năm 2019, Cường có quan hệ tình cảm với Sinh, và có 1 con chung khoảng 2 tuổi.

Giữa năm 2022, do muốn quan hệ tình dục với cháu H.K.L (SN 2013, là con riêng của Sinh), Cường đã bàn bạc với Sinh và Sinh đồng ý.

Trưa 17/2/2023, Sinh đưa cháu L. (lúc này chưa đủ 10 tuổi) đến một nhà nghỉ, cho con gái uống thuốc ngủ và gọi Cường đến. Với sự giúp sức của Sinh, Cường đã thực hiện hành vi đồi bại của mình với cháu L.

VKSND tỉnh Tuyên Quang cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình trong nhân dân. Hiện vụ án đang được các cơ quan tố tụng phối hợp giải quyết để đảm bảo việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ 2 mẹ con tử vong trên giường: Danh tính bất ngờ của nghi phạm

Trưa 23/2, chị Vũ Thị Th (trú tại thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội) sang nhà cụ Đỗ Thị L (SN 1933) chơi thì phát hiện cụ L và con gái là bà Phạm Thị Th (SN 1965) tử vong trên giường với nhiều vết thương.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, cụ L và bà Th là bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đức

Điều tra ban đầu nhận định đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Đức (SN 1985, HKTT tại thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, là cháu nội của cụ L). Sau khi vụ án xảy ra, Đức không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không ai rõ…

Đến tối 25/2, Đức bị bắt khi đang lẩn trốn tại một xưởng sơn bả tại Quảng Ninh.

Tại cơ quan Công an, Đức bước đầu khai nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc thiếu tiền trả nợ. Đến ngày đáo hạn Đức không có khả năng chi trả. Trong lúc túng quẫn, Đức đã nhiều lần đến gặp bà nội, yêu cầu cụ L bán đất để trả nợ cho mình nhưng không được đồng ý.

Trước thời điểm vụ án xảy ra, Đức tiếp tục gặp bà nội yêu cầu bán đất. Trong quá trình nói chuyện, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã dùng hung khí, gây ra cái chết thương tâm cho bà nội và cô ruột.

