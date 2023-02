Nóng trong tuần: Thua hơn 4.000 điểm lô, thanh niên dùng súng đi cướp cửa hàng Thế giới di động

Thua hơn 4.000 điểm lô, thanh niên dùng súng đi cướp cửa hàng Thế giới di động

Ngày 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản ở cửa hàng Thế giới di động tại tỉnh Vĩnh Phúc tối 13/2. Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 12h30 ngày 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc đối tượng cướp tài sản ở cửa hàng Thế giới di động tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tối 13/2 đã lẩn trốn vào TP Đà Lạt.

Hình ảnh tên cướp tại cửa hàng Thế giới di động.

Qua xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định đối tượng đã rời khỏi TP Đà Lạt từ lúc 13h ngày 14/2 nên các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng vây bắt, đón lõng đối tượng trên toàn tỉnh.

Đến 15h35 phút, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được đối tượng nghi vấn tại đèo Bảo Lộc cách TP Đà Lạt khoảng 130 cây số, khi đang bỏ trốn về TP Hồ Chí Minh, đồng thời thu giữ được nhiều vật chứng liên quan đến vụ cướp.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Hào (SN 1996 tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và đã thực hiện vụ cướp tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào tối ngày 13/2.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Hào khai nhận đánh hơn 4.000 điểm lô đề và thua hết số tiền đã vay, lúc này Hào nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ và sử dụng.

Vợ chồng khách hàng dùng tuýp sắt, ghế inox đánh gãy hai tay shipper

Khoảng 11 giờ ngày 17/2, anh Lâm Anh Đạt (làm nghề shipper, 24 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đến nhà ông Trương Đình Nhạt (trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng. Khi ông Nhạt không chịu nhận hàng, anh Đạt nói nếu không nhận thì phải trả phí giao hàng.

Anh Lâm Anh Đạt bị đánh gãy 2 tay

Lời qua tiếng lại, ông Nhạt đấm đá vào người anh Đạt và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Sau đó, vợ ông Nhạt chạy ra kéo cửa cổng, dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đạt khiến anh bị gãy cả 2 tay…

Sáng 19/2, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết cơ quan công an đã triệu tập vợ chồng ông Nhạt để làm việc.

Bắt gã xe ôm khống chế cướp tài sản, hiếp dâm nữ hành khách

Vào ngày 14/2, Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Đ.T.T.H về việc chị này bị 1 đối tượng nam hiếp dâm, cướp tài sản (1 điện thoại, 1 ví tiền, bên trong có 1 nhẫn vàng và 1.900.000 đồng tiền mặt) vào lúc rạng sáng.

Nguyễn Tấn Kỵ được trinh sát phát hiện bắt giữ khi đang hành nghề xe ôm

Đêm 16/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự xác định đối tượng đang di chuyển trên đoạn đường Quốc lộ 13, hướng về địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương nên tổ chức lực lượng đón lõng. Khi đối tượng di chuyển đến gần chợ Vĩnh Phú thuộc địa bàn TP Thuận An thì lực lượng trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Tấn Kỵ (44 tuổi, quê Khánh Hòa), thừa nhận hành vi phạm tội. Kỵ khai mình hành nghề xe ôm, khi đang chở khách thì nảy sinh dục vọng và hiếp dâm chị H.

Triệt xóa đường dây ma túy "khủng" vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Tối 18/2, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam sau đó đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Hiện trường đánh án

Theo đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/2, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thôn 1, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, các lực lượng của Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng: Đậu Thế Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1996), cùng ngụ xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thu giữ 12 túi ni lông màu xanh chứa 12 kg ma túy loại ketamine và 5.600 viên hồng phiến.

Trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, phóng xe với tốc độ cao nhằm thoát thân. Song, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng đảm bảo an toàn.

