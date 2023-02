Vụ cháu sát hại bà nội và cô ruột: Hung thủ khai đòi bán đất của bà để trả nợ!

Hành trình 72 giờ truy tìm hung thủ gây trọng án

12h30 ngày 23/2, chị Vũ Thị Th (trú tại thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân) sang nhà cụ Đỗ Thị L (SN 1933) chơi thì phát hiện cụ L và con gái là bà Phạm Thị Th (SN 1965) tử vong trên giường; trên vùng đầu, cổ, gáy của cụ L và Th có nhiều vết thương. 12h40' cùng ngày, Công an huyện Phú Xuyên nhận được tin báo của Công an xã Minh Tân về vụ việc trên.

Tiếp nhận thông tin, Thượng tá Nguyễn Tiến Bắc, Trưởng Công an huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xuống địa bàn, tiếp nhận vụ việc; phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người biết việc, người liên quan. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết cho cụ L và bà Th là bị chấn thương sọ não. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đức.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Công an huyện Phú Xuyên cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, nhận định đối tượng là người quen, thân thích với nạn nhân- một cán bộ Công an huyện Phú Xuyên cho biết.

Mở rộng diện rà soát, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và những lời khai của những người liên quan, người biết việc, lực lượng điều tra nhận định đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Đức. Sau khi vụ án xảy ra, Đức không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không ai rõ…

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo Công an huyện, từ những nhận định và công tác điều tra, tổ công tác gồm 12 CBCS của Công an huyện Phú Xuyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp Công an TP Hà Nội, triển khai các tổ công tác theo các mũi trinh sát khác nhau đã có thông tin Đức đang lẩn trốn tại Quảng Ninh.

Đối tượng Phạm Văn Đức.

Tiến hành khoanh vùng, đến 21h11' ngày 25/2, tổ trinh sát cùng Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại một xưởng sơn bả của Đào Văn Hưởng (SN 1992, HKTT tại Lưu Quang, Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; chỗ ở tại tổ 1, khu 2, Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Rạng sáng 26/2, đối tượng đã được dẫn giải an toàn về trụ sở.

Sự hối hận muộn màng

Tại cơ quan Công an, Đức bước đầu khai nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc thiếu tiền trả nợ. Trước đó, Đức đã vay 500 triệu đồng của Quỹ tín dụng nhân dân xã Minh Tân để làm ăn, nhưng thua lỗ. Đến ngày đáo hạn Đức không có khả năng chi trả. Trong lúc túng quẫn, Đức đã nhiều lần đến gặp bà nội, yêu cầu cụ L bán đất để trả nợ cho anh ta nhưng không được đồng ý. Vào buổi tối trước thời điểm vụ án xảy ra, Đức tiếp tục gặp bà nội yêu cầu bán đất. Trong quá trình nói chuyện, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã dùng hung khí, gây ra cái chết thương tâm cho bà nội và cô ruột.

Sau khi gây án, Đức đã liên hệ với một nhóm thợ sơn, bả rồi bỏ trốn xuống Quảng Ninh.

Có mặt tại trụ sở Công an huyện Phú Xuyên, Đức ân hận về hành vi phạm tội đã gây ra. Theo lời khai của Đức thì trong những ngày trốn chạy, Đức đã nhiều đêm không ngủ, ân hận về hành vi phạm tội đã gây ra. Được biết, Đức sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt. Ông, bà nội của Đức sinh ra được 4 người con thì chỉ có bố Đức là con trai duy nhất. Sau khi lập gia đình, bố Đức cũng chỉ sinh được anh ta là con trai độc đinh rồi cũng sớm qua đời… Đến đời của Đức, anh ta cũng chỉ sinh hạ được một cậu con trai, chỉ vì muốn có tiền trả nợ, anh ta đã gây ra tội ác.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/vu-chau-sat-hai-ba-noi-va-co-ruot-hung-thu-khai-doi-ban-dat-cua-...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/vu-chau-sat-hai-ba-noi-va-co-ruot-hung-thu-khai-doi-ban-dat-cua-ba-de-tra-no--i684754/