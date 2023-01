Nóng trong tuần: “Yêu râu xanh” giở trò đồi bại với mẹ của người tình

“Yêu râu xanh” giở trò đồi bại với mẹ của người tình

Đối tượng Nguyễn Văn Hà tại cơ quan công an

Theo xác minh ban đầu, Nguyễn Văn Hà (34 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) dù đã có vợ và 2 người con, nhưng khi đến tỉnh Bình Phước làm thuê lại nảy sinh tình cảm yêu đương, sống chung như vợ chồng với con gái bà T (48 tuổi, ở trọ tại phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Thời gian gần đây, giữa Hà và người tình xảy ra mâu thuẫn nên không còn sống chung với nhau.

Khoảng 1h ngày 1/1, sau khi ăn nhậu say, Hà tìm đến phòng trọ thì thấy bà T ở một mình. Tại đây, Hà nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bà T nên lấy 1 chiếc đũa khống chế, đâm vào cổ nạn nhân.

Sau khi hiếp dâm, Hà lấy một chiếc điện thoại của bà T. rồi bỏ trốn. Riêng nạn nhân, sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hà sau đó bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ tại một quán cà phê ở đường Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột).

Trinh sát hình sự bị đâm tử vong sau va chạm giao thông

Ngày 7/1, Công an TP HCM đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp lấy lời khai đối tượng Phạm Tròn (SN 1986, chưa rõ lai lịch). Tròn được cho là đã dùng hung khí đâm thượng úy L.T.D. (SN 1989, công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 10) tử vong.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 6/1, thượng úy D. đi từ cơ quan về nhà. Khi đến vòng xoay đường Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng (phường 1, quận Gò Vấp) thì có va chạm giao thông với 2 người đi đường và xảy ra xô xát.

Một trong hai người trong vụ va chạm nói trên là Phạm Tròn (lúc này trong tình trạng say xỉn) đã dùng dao đâm thượng úy D. nhiều nhát. Thượng úy D. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một số đồng đội của thượng úy D. cho biết vợ anh D. vừa sinh con chưa đầy tháng.

Công an thông tin sự việc liên quan tới Tiktoker Kiều Văn Thái

Liên quan tới Tiktoker Kiều Văn Thái (29 tuổi, người có 1,6 triệu lượt theo dõi trên Tiktok) chiều 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội thông tin, rạng sáng 2/1, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm nhận tin báo từ về việc một căn hộ ở chung cư trên địa bàn phường mở nhạc ầm ĩ gây mất an ninh, trật tự.

Qua kiểm tra, Công an phường Mễ Trì phát hiện 7 người trong một phòng của căn hộ, còn anh Kiều Văn Thái ngủ ở phòng khác. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một đĩa sứ màu trắng, một ống tẩu được cuộn bằng tờ tiền, một loa, đèn nháy và một số tang vật khác.

7 đối tượng dương tính với chất ma tuý qua test nhanh tại trụ sở công an

Tại thời điểm kiểm tra, 7 người gồm 3 nam, 4 nữ nói trên thừa nhận sử dụng ma tuý "ke" và "nước vui". Riêng anh Thái khai nhận ngủ ở phòng bên, không biết và cũng không tham gia với nhóm 7 người này.

Kết quả test nhanh ma tuý xác định anh Thái âm tính, 7 đối tượng còn lại cho kết quả dương tính với ma tuý. Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ hình sự 4 người trong nhóm 7 người nói trên để điều tra, làm rõ hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nữ nhân viên massage bị người đàn ông tạt xăng đốt tử vong

Chiều 31/12/2022, Trần Quốc Khanh (44 tuổi; ngụ TP Bạc Liêu) điều khiển xe máy đến một cơ sở massage gặp nhân viên của cơ sở là chị N.T.H.T (30 tuổi; ở Vĩnh Long) để nói chuyện việc chị này nhờ Khanh mượn tiền giùm, đến nay chưa trả.

Lúc đi, Khanh mang theo chai xăng. Đến nơi, 2 người xảy ra mâu thuẫn do chị T không đồng ý trả tiền. Khanh liền lấy chai xăng tạt lên người chị T, sau đó bật hộp quẹt rồi nhào lại chị T. Thấy lửa bốc cháy, Khanh tìm nước để chữa rồi điều khiển xe máy đến bệnh viện.

Đến tối cùng ngày, Khanh đến công an đầu thú. Chị T được đưa lên bệnh viện ở TP.HCM điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nữ nhân viên massage đã tử vong vào ngày 3/1.

Phát hiện lượng ma tuý “khủng” tại sân bay Nội Bài

Ma tuý được tìm thấy trong các kiện hàng

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm bắt tình hình tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, phòng PC04 cùng Cục Hải quan TP Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện các kiện hàng nghi vấn chứa ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy 3 vận đơn, gồm 8 kiện, thùng cát tông có trọng lượng tổng hơn 205kg, được gửi từ Cộng hòa liên bang Đức về Nội Bài. Trong các kiện, thùng này cất giấu 98kg ma túy tổng hợp, gồm 45kg MDMA, 53kg Ketamine và 2.000 gói "nước vui".

Tiếp tục điều tra, Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hà Nội và Công an TP.HCM đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc.

