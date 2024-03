Nóng trong tuần: Diễn biến mới vụ chém nhầm 2 người thương vong ở quán massage

Diễn biến mới vụ chém nhầm 2 người thương vong ở quán massage

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án giết người, che giấu tội phạm và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép do Lê Minh Duy (24 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh) cùng đồng phạm thực hiện.

Trước đó, rạng sáng 2/12/2023, tại tiệm massage ĐT (KDC Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã xảy ra án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh H (ngụ tỉnh Lâm Đồng), khách tới quán massage.

Theo công an, thời gian trên, có 2 khách tới quán massage và mâu thuẫn với Lê Minh Thuận (28 tuổi, anh ruột Duy) trong việc thanh toán bằng quét mã QR. Hai bên to tiếng thì Thuận đi lên lầu. Trong lúc này, 2 khách cũng bỏ về.

Duy nghe Thuận nói lại nên lấy kiếm chạy xuống tấn công nhầm vào anh H và 1 người vừa massage xong, đang nghỉ ngơi.

Công an TP.HCM phát thông báo yêu cầu ông Thanh ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ảnh: HT

Sau khi gây án, Duy đã nhờ Thuận và Dương Văn Vũ (33 tuổi) che giấu, chở đi trốn. Tiếp đó, Duy nhờ Lê Hoài Bảo (45 tuổi) đưa sang Campuchia và được báo giá là 15 triệu đồng. Bảo sau đó kêu Đặng Văn Kha (48 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) chở Duy.

Kha khai đã điện cho Lê Chí Thanh (42 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, là người chuyên hành nghề chạy xe ôm ở khu vực Cửa Mộc Bài) để chở Duy đi trốn nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, che giấu tội phạm và môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Minh Duy về tội giết người, quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Thuận và Dương Văn Vũ về tội che giấu tội phạm, quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Kha, Lê Hoài Bảo về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Do Thanh không có ở địa phương, chưa làm việc được nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy tìm.

Bị cáo tự tử sau khi nghe tuyên án

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm.

Ngày 22/3, ông Hà Thanh Hùng, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cho biết, bản án đã tuyên về nguyên tắc toà phải ban hành. Đây là vấn đề chưa có tiền lệ (bị cáo tự tử và đã tử vong - PV), nên toà đã báo cáo các cơ quan cấp trên.

"Nếu không có cơ quan nào thay đổi bản án, trường hợp bị cáo mất phải đình chỉ thi hành án. Theo nguyên tắc, toà án sơ thẩm sẽ ra quyết định đình chỉ", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, sự vụ lần này nằm ngoài ý muốn của toà. Trường hợp này, bị cáo không đồng ý thì có quyền yêu cầu lên toà cấp cao hơn, nhưng bị cáo lại không làm vậy.

Liên quan đến vấn đề trên, TAND tỉnh Cà Mau cũng đã thông tin kết quả xét xử đến UBND tỉnh khi nhận thông tin bị cáo Lê Minh Lỉnh - người uống thuốc tự tử sau khi kháng cáo bất thành. TAND tỉnh Cà Mau cho rằng, bị cáo Lỉnh phạm tội với vai trò giúp sức.

Trước đó, bị cáo Lỉnh bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 30 tháng tù. Cho rằng mình bị oan, Lỉnh làm đơn kháng cáo. TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm. Lỉnh đã gửi thư tuyệt mệnh với đoạn clip dài 2 phút 54 giây cho luật sư của mình ở TP.HCM rồi uống thuốc trừ cỏ tự tử và tử vong sau đó.

Nữ chủ tịch huyện lên tiếng về thông tin bị lừa 100 tỷ đồng

Những ngày qua dự luận xôn xao thông tin về việc có nhóm lừa bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), số tiền khoảng 100 tỉ đồng. Số tiền này bà Hương đã huy động, vay mượn tiền nhiều người.

Chiều 22/3, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, cho biết thông tin chưa chính xác, thông tin trên mạng xã hội là không đúng, công an đang điều tra.

“Tôi có biết sự vụ từ đâu đâu, thông tin phải từ công an tỉnh, một số thông tin trên mạng xã hội đăng không đúng. Họ nói 100 tỉ nguồn gốc từ đâu thì mới rõ vấn đề đó. Hiện chưa có xác định được gì hết, tôi đang nghi ngờ thôi. Hiện chưa xác minh được nên tôi chưa trả lời được”, bà Hương khẳng định

Mẹ “nữ sinh giao gà” ngất xỉu, tòa phải hoãn xử

Bà Trần Thị Hiền tại phiên phúc thẩm sáng 19/3. Ảnh: Trịnh Tư (VNE)

Sáng 19/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền (49 tuổi, mẹ của nạn nhân vụ án "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Hiền kêu oan, đề nghị hoãn phiên xử do "sức khỏe không đảm bảo" và vắng mặt tất cả luật sư của mình.

Trước đó, luật sư của bà Hiền có đơn xin vắng mặt, đề nghị hoãn phiên tòa. Trong khi đó, luật sư được tòa chỉ định bào chữa lại không được bị cáo chấp thuận nên không thể tham gia.

Do bà Hiền bị cáo buộc ở khung hình phạt cao - bắt buộc phải có luật sư, nên đại diện VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa cho đúng tố tụng. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục làm việc vì cho rằng tòa đã chỉ định luật sư nhưng bị cáo từ bỏ quyền này nên không vi phạm tố tụng.

Tuy nhiên, bà Hiền ngất, phải đưa đi kiểm tra y tế. Phiên xét xử được thông báo hoãn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]