Nóng trong tuần: Công an Nha Trang thông báo vụ CSGT bị tố “gạ tình” người vi phạm giao thông

Chủ Nhật, ngày 31/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Công an Nha Trang thông báo vụ CSGT bị tố “gạ tình” người vi phạm giao thông; Bị cáo nhảy từ tầng 2 TAND Bình Phước tử vong sau khi tòa tuyên án;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Nghi làm thiếu nữ 15 tuổi có thai rồi gây thảm án 3 người chết

Sáng 28/5, tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (Điện Biên), đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra.

Tại hiện trường, 3 nạn nhân tử vong trên khoảng sân trước nhà gồm: Sùng A Chu (SN 1965); Giàng Thị Sính (SN 1986) và Hờ A Páo (SN 1982), đều trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng.

Nguyên nhân ban đầu cho thấy, vào lúc 5h30 sáng cùng ngày, Sùng A Chu đến tìm và dùng dao chém chị Giàng Thị Sính. Thấy vậy, anh Hờ A Páo (là chồng Sính) lao vào can ngăn, giữ vai và tay của Chu. Sau đó, Chu đã lấy dao tự đâm vào cổ mình và dùng dao đâm liên tiếp vào bụng anh Páo.

Hoảng loạn, sợ hãi, chị Sính ôm vết thương nặng vùng đầu, cố gắng bỏ chạy được 20m thì gục xuống tử vong. Anh Páo và Chu cũng gục xuống tử vong ngay sau đó do vết thương nặng.

Trước đó, Sùng A Chu được cho là có mối quan hệ với cháu H.T.P (SN 2005, con nuôi của vợ chồng anh Páo và chị Sính), dẫn đến cháu P. có thai. Có thể từ mâu thuẫn nhiều ngày qua giữa hai bên liên quan đến việc này, khiến Chu đã dã tâm dùng dao sát hại vợ chồng anh Páo và chị Sính.

Bị cáo nhảy từ tầng 2 TAND Bình Phước tử vong sau khi tòa tuyên án

Tối 29/5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước xác nhận có sự việc người đàn ông uống thuốc trừ sâu rồi sau đó nhảy từ lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước xuống đất tử vong vào chiều cùng ngày.

Hiện trường vụ án tại TAND tỉnh Bình Phước. Ảnh: KD

Người tử vong là ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ Bình Phước), là bị cáo trong vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra tại TP Đồng Xoài vào đầu năm 2017.

Trước đó, TAND TP Đồng Xoài tuyên án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Sau đó, ông Phước đã làm đơn kêu oan.

Ngày 29/5, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án đối với ông Phước về tội danh trên. Sau phiên tòa thì xảy ra sự việc như trên.

Sáng 30/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã mở cuộc họp báo thông tin đến cơ quan báo chí về vụ việc. Đại diện TAND tỉnh Bình Phước cho biết, đã xét xử rất công tâm, vô tư và thận trọng.

Phá đường dây đánh bạc “siêu khủng” 64.000 tỷ đồng

Ngày 28/5, phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đã phối hợp với cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô cực lớn, thông qua trò chơi điện tử trực tuyến có tên “nổ hũ”.

Cơ quan chức năng khám xét một trụ sở đại lý trong đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu cho thấy, đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến nay, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc thông qua đường dây này lên đến 64.000 tỷ đồng. Với số tiền trên, đây được coi là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay.

Theo cơ quan công an, đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) đã cùng 5 đối tượng khác cùng đứng ra góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “nổ hũ”. Các “ông trùm” đã cùng nhau tổ chức quảng cáo, tiếp thị và tổ chức hoạt động của đại lý để cùng nhau hưởng lợi chênh lệch.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 34 điện thoại di động các loại, nhiều máy tính xách tay và máy tính bàn, hàng trăm chứng minh thư, căn cước công dân và hàng nghìn sim điện thoại cũng như sổ sách liên quan đến hoạt động điều hành đường dây đánh bạc “nổ hũ”.

Giang hồ đất Cảng rút súng hoa cải bắn chủ nợ ở bến xe

Ngày 25/5, tại đường 25 (khu vực đối diện bến xe Tiên Lãng), thuộc khu 7, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng, một nhóm đối tượng đi trên xe máy Exciter màu trắng đỏ đã nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải) bắn một nam thanh niên khiến nạn nhân trọng thương. Ngay sau khi gây án, nhóm đối tượng đã lên xe máy, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Từ trái qua: Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Diệu, Bùi Trung Thành

Vào cuộc điều tra, đến ngày 27/5, Công an TP.Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi nổ súng bắn người gồm: Bùi Văn Tuấn (SN 1999, ngụ tại thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng); Nguyễn Xuân Diệu (SN 1999) và Bùi Trung Thành (SN 1999, cùng trú tại xã Quyết Tiến).

Nguyên nhân sự việc là do nạn nhân có cho Tuấn vay tiền. Đến hạn, nhưng Tuấn vẫn chưa chịu trả tiền, T. đành phải đi đòi nợ. Đang trên đường, T. gặp Tuấn, lời qua tiếng lại, cả hai có xảy ra xô xát, nạn nhân có đấm Tuấn.

Không nhịn được cơn tức, Bùi Văn Tuấn về nhà lấy súng bắn đạn hoa cải được giấu sẵn ở nhà và rủ thêm hai “chiến hữu” là Diệu và Thành. Cả ba cùng đi tìm M.V.T để trả thù.

Khi 3 đối tượng đi đến đường 25 (khu vực đối diện bến xe Tiên Lãng) thì thấy anh T. Lập tức, Tuấn rút súng bắn nạn nhân.

Công an Nha Trang thông báo vụ CSGT bị tố “gạ tình” người vi phạm giao thông

Ngày 25/5, Đại tá Trần Văn Giang, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ký thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với Thượng úy N.C.A, cán bộ Đội CSGT-TT.

Theo đó bà H.A, vợ Thượng úy N.C.A tố cáo chồng có hành vi đánh vợ và ngoại tình với nhiều phụ nữ khác. Qua xác minh nội dung đơn tố cáo và tài liệu thu thập được, xác định cô T.T.D.T và Thượng úy N.C.A có nhắn tin qua lại nhưng không có việc quan hệ tình dục.

Hình ảnh Thượng úy A. và cô N. trong khách sạn. Ảnh cắt từ clip

Đối với trường hợp cô T.T.K.N, sau khi làm quen, chiều 22/3, Thượng úy N.C.A và cô N. đã đồng thuận đi đến khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ. Khi hai người đang ở trong khách sạn thì bà H.A cùng gia đình phát hiện, báo cáo Công an phường Lộc Thọ giải quyết.

Đối với hành vi đánh vợ, Công an TP Nha Trang xác định, tháng 6-2018, Thượng úy A. và vợ có xảy ra mâu thuẫn tại nơi cư trú. Thượng úy A. đã dùng tay tát vào mặt vợ và chị này đã gọi điện thoại báo Công an phường Phương Sơn đến giải quyết. Khi cán bộ Công an phường đến, Thượng úy A đã chủ động xin lỗi vợ và hai bên đồng ý hòa giải, không lập biên bản sự việc. Theo thông báo này thì Công an TP Nha Trang đang xem xét, xử lý sai phạm của Thượng úy N.C.A theo quy định.

