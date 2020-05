Vụ bị cáo tự tử sau khi tòa tuyên án ở Bình Phước: Nhiều điểm chưa sáng tỏ

Theo một nguồn tin, TAND Tối cao sẽ rút hồ sơ vụ án Lương Hữu Phước ở Bình Phước để xem xét.

Sáng 30-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin về trường hợp ông Lương Hữu Phước (SN 1965, trú khu Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) tự tử sau khi bị tòa tuyên án 3 năm tù.

Kêu oan nhiều lần

Trước đó, vào sáng 29-5, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Lương Hữu Phước 3 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Đến chiều, ông Phước mang theo chai thuốc (nghi là thuốc trừ sâu) đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước uống rồi nhảy từ lầu 2 xuống đất, tử vong. Trước khi chết, ông Phước viết trên Facebook cá nhân: "Nếu cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chứ".

Đại diện HĐXX vụ án phúc thẩm của ông Lương Hữu Phước trả lời tại cuộc họp báo do Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức sáng 30-5.Ảnh: Thành Đồng

Về vụ án liên quan đến ông Lương Hữu Phước, các cơ quan chức năng cho biết: Trưa 15-1-2017, ông Lương Hữu Phước chở ông Trần Hữu Quý từ nhà ông Phạm Văn Tuấn tại khu phố Phước An, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài về nhà ông Quý lấy mũ bảo hiểm. Đến gần nhà ông Quý ở khu phố Suối Đá, ông Phước dừng xe để ông Quý vào nhà nhưng ông Quý không chịu xuống xe. Ông Phước rẽ trái (không bật tín hiệu đèn xi-nhan) qua đường. Đến phần đường dành cho xe đi chiều ngược lại thì bị xe do anh Lâm Tươi điều khiển chở anh Trị Tiếp đụng phải. Hậu quả, ông Phước và ông Quý bị thương. Hai ngày sau, ông Quý tử vong.

Theo bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước, ông Quý bị ngoại lực tác động gây chấn thương vỡ xương sọ, dập não xuất huyết dẫn đến tử vong.

Ngày 29-3-2018, HĐXX sơ thẩm TAND TP Đồng Xoài xử phạt bị cáo Lương Hữu Phước 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Ngày 2-4-2018, ông Phước kháng cáo kêu oan. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 9-10-2018, TAND tỉnh Bình Phước đã hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đã thực nghiệm hiện trường, đối chất với những người liên quan và lấy lời khai thêm 2 nhân chứng mới. Ngày 6-12-2019, TAND TP Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt bị cáo Lương Hữu Phước 3 năm tù giam. Ông Phước tiếp tục nộp đơn kháng cáo, kêu oan. Sáng 29-5-2020, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án, không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài.

Bà Lê Hồng Hạnh, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa phúc thẩm ngày 29-5, giải thích: Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, HĐXX đã xác định được lỗi của bị cáo Lương Hữu Phước là qua đường mà không quan sát. Lời trình bày của anh Lâm Tươi và những người có mặt ở hiện trường cho thấy đây là đoạn đường thẳng, tầm nhìn không bị che khuất. Về trách nhiệm của Lâm Tươi trong vụ tai nạn, theo thẩm phán Lê Hồng Hạnh, người này đã bị xử phạt hành chính về hành vi lái xe không có giấy phép và vi phạm nồng độ cồn.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, vụ ông Lương Hữu Phước tự tử đang được cơ quan công an điều tra. Tỉnh sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, chỉ đạo điều tra đúng các quy định của pháp luật.

Luật sư chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn, mù mờ

Trao đổi với PV, luật sư Dương Vĩnh Tuyến (người bào chữa cho bị cáo Lương Hữu Phước) cho rằng vụ án còn có nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ. Trong đó, quan trọng nhất là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, điểm va chạm của phương tiện và yếu tố lỗi.

Ngoài ra, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 15-1-2017, khiến ông Phước và ông Quý đều bị thương nhập viện, không có ai chết tại hiện trường, do đó không có căn cứ để kết luận có dấu hiệu tội phạm xảy ra ngay khi khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, trong biên bản khám nghiệm hiện trường lúc 15 giờ 10 ngày 15-1-2017, lại có thành phần tham gia gồm điều tra viên Công an thị xã Đồng Xoài, kiểm sát viên VKSND thị xã Đồng Xoài, công an phường Tân Xuân, CSGT Công an thị xã Đồng Xoài. Luật sư Tuyến cho rằng, rất có thể đây là bản khám nghiệm hiện trường giả tạo. Bởi mãi đến ngày 23-1-2017, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài mới ban hành Văn bản số 26 phân công điều tra viên tham gia giải quyết tin báo tội phạm và VKSND thị xã Đồng Xoài mới ban hành văn bản phân công kiểm sát viên và tên điều tra viên, kiểm sát viên cũng là người đã khám nghiệm hiện trường.

Ngoài ra, lời khai của Lâm Tươi tại cơ quan điều tra còn nhiều mâu thuẫn. Điểm phương tiện mà Lâm Tươi điều khiển va chạm vào khiến phương tiện của ông Lương Hữu Phước biến dạng hình chữ V, đầu xe quay 180 độ so với hướng di chuyển, cho thấy Lâm Tươi chạy xe với vận tốc rất cao, trong khi không có giấy phép lái xe, có sử dụng chất kích thích…

Sáng 30-5, tại nhà của ông Lương Hữu Phước, nhiều người hàng xóm đã đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho ông. Bà Lê Thị Tư, vợ ông Phước kể, trước khi xảy ra vụ việc, ông ở nhà chơi đùa với cháu nội. Khoảng 15 giờ, ông bảo tới TAND tỉnh Bình Phước để nhận bản án, sau đó bà nghe công an báo ông Phước đã tự tử. "Từ khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, chồng tôi và mọi người đều tin vào công lý và luôn tin rằng chồng tôi vô tội. Tuy nhiên, đã qua nhiều phiên xét xử, niềm tin đó một lúc một cạn dần" - bà Tư nói.

Cũng theo bà Tư, trong quá trình điều tra vụ án, nhiều "cán bộ" khuyên ông Phước nên nhận tội và bồi thường thì sẽ hưởng án treo, nếu không thì phải đi tù. Tuy nhiên, ông Phước đã từ chối vì cho rằng mình vô tội.

Gia đình ông Phước - bà Tư đã trải qua nhiều sóng gió. Trước đây, họ sống ở tỉnh Long An. Mấy năm trước, đứa con gái đầu của ông bà bị một nam thanh niên trong xóm hiếp dâm, cướp tài sản. Vì cuộc sống bế tắc nên ông chán nản và bỏ xứ, đến Bình Phước lập nghiệp. "Tôi hy vọng bản án sẽ được xem xét lại, công lý sẽ được thực thi để dưới suối vàng, chồng tôi được siêu thoát, không bị oan ức" - bà Tư nói trong nước mắt.

Từng có vụ bị cáo tự tử sau khi tòa tuyên Ngày 25-9-2014, TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đưa vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất" giữa ông Võ Chánh và ông Lê Quang Đinh ra xét xử. Sau khi bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên ông Chánh phải trả cho ông Đinh 39,5m2 đất, bù lại ông Đinh đưa cho ông Chánh 10 triệu đồng, ông Chánh đã kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. Quá uất ức, ngày 26-7-2015, ông Chánh đã sang nhà ông Đinh dùng dao tự sát. Điều trùng hợp là ông Lê Viết Hòa, Thẩm phán TAND tỉnh Bình Phước, đã tham gia xét xử vụ án nói trên và vụ án của ông Lương Hữu Phước. Thẩm phán Hòa nói: "Hai vụ án rơi vào hai thời điểm khác nhau nên không thể cho là có "vấn đề" được. Riêng trong vụ án của ông Lương Hữu Phước, tôi và HĐXX phúc thẩm hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan, dựa trên nguyên tắc tôn trọng chứng cứ để ra phán quyết y án 3 năm tù đối với bị cáo Phước".

