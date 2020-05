Công an Nha Trang thông báo vụ CSGT vào khách sạn

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 16:00 PM (GMT+7)

Công an TP Nha Trang cho biết đang tiến hành xem xét, xử lý Thượng úy N C A, cán bộ Đội CSGT theo qui định của ngành.

Ngày 25-5, nguồn tin của PV cho biết, Đại tá Trần Văn Giang, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ký thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với Thượng úy N.C.A, cán bộ Đội CSGT-TT.

Hình ảnh Thượng úy A. và cô N. trong khách sạn. Ảnh cắt từ clip

Theo đó bà H.A, vợ Thượng úy N.C.A tố cáo chồng có hành vi đánh vợ và ngoại tình với nhiều phụ nữ khác. Qua xác minh nội dung đơn tố cáo và tài liệu thu thập được, xác định cô T.T.D.T và Thượng úy N.C.A có nhắn tin qua lại nhưng không có việc quan hệ tình dục.

Đối với người phụ nữ có tên M.P, từng làm việc tại một nhà hàng trên đường Lê Đại Hành, phường Phước Tiến, TP Nha Trang từ tháng 10-2019 đến tháng 3-2020. Tuy nhiên, người phụ nữ này không ký hợp đồng lao động. Hiện P. đã nghỉ việc và chưa rõ nhân thân, lai lịch nên Công an TP Nha Trang chưa làm việc được.

Đối với trường hợp cô T.T.K.N, sau khi làm quen, chiều 22-3, Thượng úy N.C.A và cô N. đã đồng thuận đi đến khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ. Khi hai người đang ở trong khách sạn thì bà H.A cùng gia đình phát hiện, báo cáo Công an phường Lộc Thọ giải quyết.

Đối với hành vi đánh vợ, Công an TP Nha Trang xác định, tháng 6-2018, Thượng úy A. và vợ có xảy ra mâu thuẫn tại nơi cư trú. Thượng úy A. đã dùng tay tát vào mặt vợ và chị này đã gọi điện thoại báo Công an phường Phương Sơn đến giải quyết. Khi cán bộ Công an phường đến, Thượng úy A đã chủ động xin lỗi vợ và hai bên đồng ý hòa giải, không lập biên bản sự việc.

Theo thông báo này thì Công an TP Nha Trang đang tiến hành xem xét, xử lý sai phạm của Thượng úy NCA theo quy định.

Như đã thông tin, chiều 18-4, tài khoản Facebook “Yêu cảnh sát giao thông” đăng bài viết “CSGT TP Nha Trang bắt xe gái trẻ xin số điện thoại, gạ đi khách sạn”.

Bài viết có nội dung tố Thượng úy A.,công tác tại Đội CSGT Nha Trang, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra chiều 22-3, đã bắt xe của một phụ nữ tên N. Ông A đã gạ cô gái này đi khách sạn quan hệ tình dục tại một khách sạn ở TP Nha Trang...

Trao đổi với PV, cô N. cho biết, Thượng úy A. không phải là CSGT trực tiếp lập biên bản bắt cô vi phạm giao thông mà là người gặp cô ở nơi xử lý và chủ động xin số điện thoại, chủ động kết bạn Zalo và nhắn tin "gạ tình"...

N. kể, khoảng 23h đêm đó, sau khi nhận được tin nhắn của Thượng úy A., cả hai đã đến một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, TP Nha Trang thì bị vợ thượng úy A cùng người nhà xuất hiện...

