Nóng trong tuần: Chở thi thể người tình đến trụ sở công an đầu thú

Chủ Nhật, ngày 25/09/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chở thi thể người tình đến trụ sở công an đầu thú; Bí mật trong tiệm massage 600 ngàn/lượt... là những tin pháp luật đáng chú ý trong tuần.

Chở thi thể người tình đến trụ sở công an đầu thú

Sáng 19/9, Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) lái ôtô 7 chỗ biển số TP.HCM đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Người này sau đó vào trong trụ sở công an và cho biết đã giết chị N, Lộc còn cho biết thi thể chị N đang để trong ô tô bên ngoài cổng trụ sở công an phường.

Chiếc ô tô Lộc điều khiển đến Công an phường Tân Thuận Tây. Ảnh: CTV

Lộc sau đó nhanh chóng được công an giữ lại, đồng thời Công an quận 7 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của Lộc.

Bước đầu, Lộc khai, chiều 18/9, Lộc chạy lái ô tô 7 chỗ từ quận 7, TP.HCM xuống tỉnh Trà Vinh để gặp người tình là N.

Lúc gặp nhau trong ô tô, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Lộc đã dùng dao sát hại chị N rồi lái xe lên TP.HCM và đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đầu thú.

Lộc đã có gia đình và cho rằng người tình yêu cầu mình ly hôn nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Bí mật trong tiệm massage 600 ngàn/lượt

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp với Công an quận Tân Phú điều tra, xử lý hành vi mua bán dâm tại hai cơ sở xông hơi, massage trên địa bàn.

Trước đó, ập vào cơ sở Lộc Phát, đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú công an phát hiện có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm; tại cơ sở Phước Lộc Thọ, đường Lũy Bán Bích có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Khai với công an, các cô gái cho biết giá bán dâm là 600 ngàn đồng/lượt.

Công an ập vào hai tiệm massage, xông hơi trên địa bàn quận Tân Phú phát hiện nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm. Ảnh: CA

Công an xác định, hai cơ sở massage do hai chị em ruột Hà Thị Nguyệt và Hà Văn Trưởng làm chủ. Hai cơ sở này hoạt động từ năm cuối năm 2021 đến nay. Những người là chủ, quản lý hưởng lợi tại mỗi cơ sở từ 10 - 20 triệu đồng mỗi ngày từ việc bán vé massage kích dục và “làm ngơ, buông lỏng quản lý” để tiếp viên nữ bán dâm tại cơ sở.

Bé gái 13 tuổi bị tài xế taxi cưỡng hiếp trên ô tô

Ngày 20/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hồng Quân (SN 1971), trú tại phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tạm giam 4 tháng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 9/9, Công an huyện Bình Liêu tiếp nhận tin báo do Công an huyện Tiên Yên (cùng tỉnh Quảng Ninh) chuyển đến về việc cháu C.H.T (SN 2009), trú tại huyện Tiên Yên đến Công an huyện trình báo về nội dung bị tài xế hiếp dâm trên xe ô tô.

Đối tượng Vũ Hồng Quân bị khởi tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tạm giam 4 tháng. Ảnh: Cơ quan Công an

Cụ thể, vào tối hôm trước, cháu T. có thuê xe taxi đi từ huyện Tiên Yên đến huyện Bình Liêu. Khi xe đi đến khu vực ngã ba giao với đường QL18C cũ, đoạn thuộc thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu) thì lái xe taxi đã cho xe rẽ vào đường và dừng đỗ xe ở bên đường.

Tại đây, lái xe bất ngờ thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu T. ngay trên xe ô tô. Sau khi được lái xe chở về nhà, nạn nhân kể với gia đình và được mẹ đẻ đưa đến cơ quan công an để tố giác tội phạm.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu xác định nghi phạm là Vũ Hồng Quân và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm của mình đối với cháu C.H.T.

Cô gái bị nhiều người tống tiền vì lộ clip "nóng"

Ngày 19/9, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã xác định đối tượng Đặng Văn Thêm (SN 1999, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) là người sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Ngọc Hưng" tống tiền cô gái ở địa phương này.

Theo điều tra, năm 2021, chị M. (trú Duy Xuyên) thông qua mạng xã hội Facebook có làm quen với tài khoản có tên "Nguyễn Ngọc Hưng". Qua thời gian nói chuyện, chị M. để lộ những video "nhạy cảm" của cá nhân cho tài khoản trên biết.

Sau đó, tài khoản "Nguyễn Ngọc Hưng" đã dùng những video trên gửi cho bạn bè Facebook chị M. nhằm đe doạ, tống tiền chị M, buộc chị M phải chuyển 3 triệu đồng cho mình vào ngày 9/6.

Trong số các tài khoản nhận được video "nhạy cảm" của chị M. từ tài khoản "Nguyễn Ngọc Hưng", đối tượng Trần Đình Trung (SN 2000; trú thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) đã tạo tài khoản Zalo, Facebook ảo để đe doạ, tống tiền chị M. Đối tượng này đã bị Công an huyện Duy Xuyên giữ khẩn cấp vào ngày 31/8.

Ngày 15/9, Trung đã bị Công an huyện Duy Xuyên thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Giết người tình rồi tự tử bất thành, quay lại hiện trường đốt xác phi tang

Ngày 22/9, tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết đã khởi tố Trần Văn Hiệp (46 tuổi, ngụ xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song) về tội giết người.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh QT

Trước đó, vào chiều 23/8, tại nhà rẫy ở xã Đắk N’Drung, Hiệp mâu thuẫn tình cảm với chị BTL (43 tuổi) nên dùng cây tấn công làm chị L tử vong.

Sau khi phát hiện chị L. đã chết, Hiệp uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết.

Đến ngày 26/8, Hiệp đến nhà rẫy rồi đưa thi thể chị L. bỏ dưới hố nằm giữa chuồng bò rồi chất củi cà phê xung quanh thi thể đổ dầu lên và đốt.

Quá trình đốt thi thể chị L., Hiệp nhiều lần xúc tro và các vật dụng cháy chưa hết bỏ vào xô đổ xuống suối sau nhà.

Đến sáng 4/9, gia đình chị L. cùng một số người hàng xóm đi vào nhà rẫy của Hiệp để tìm chị L. đã phát hiện có dấu vết cháy. Nghi ngờ sự việc chị L. bị sát hại nên trình báo cho cơ quan chức năng.

Nữ du khách bị cưỡng bức ở homestay

Ngày 21/9, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì đối với Triệu Tà Mềnh (SN 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Triệu Tà Mềnh tại trụ sở công an.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì tiếp nhận tin báo của chị T.N.L (SN 1993, trú TP Hà Nội) về việc bị xâm hại.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo xã Thông Nguyên cho hay, sau khi chị L đến trụ sở công an tố cáo, Mềnh đã rời khỏi địa phương, đến tối 19/9 mới quay về do được chính quyền địa phương và gia đình vận động.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mềnh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận tối 17/9, Mềnh và chị N.T.L. (SN 1993, trú TP Hà Nội) có cùng uống rượu tại khu nghỉ dưỡng (homestay) ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì. Sau khi uống rượu với chị L. xong, Mềnh phát hiện chị đã say xỉn. Đối tượng có men rượu trong người đã nổi ham muốn quan hệ tình dục nên đã đột nhập vào phòng của chị L. và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-cho-thi-the-nguoi-tinh-en-tru-so-cong-an-au-thu-a5713...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-cho-thi-the-nguoi-tinh-en-tru-so-cong-an-au-thu-a571380.html