Người đàn ông chở thi thể 1 phụ nữ đến công an khai là đã sát hại nạn nhân

Thứ Hai, ngày 19/09/2022 10:19 AM (GMT+7) Chia sẻ

Lộc chở theo thi thể một phụ nữ đến công an phường ở quận 7 khai là đã giết chết nạn nhân.

Công an quận 7 đang phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra vụ việc người đàn ông chở theo thi thể người phụ nữ đến công an đầu thú.

Thông tin ban đầu, sáng 19-9, Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) lái ôtô 7 chỗ biển số TP.HCM đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Chiếc ô tô Lộc điều khiển đến Công an phường Tân Thuận Tây. Ảnh: CTV

Người này sau đó vào trong trụ sở công an và cho biết đã giết chị N, Lộc còn cho biết thi thể chị N đang để trong ô tô bên ngoài cổng trụ sở công an phường.

Lộc sau đó nhanh chóng được công an giữ lại, đồng thời Công an quận 7 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://plo.vn/nguoi-dan-ong-cho-thi-the-1-phu-nu-den-cong-an-khai-la-da-sat-hai-nan-nhan-post69...Nguồn: https://plo.vn/nguoi-dan-ong-cho-thi-the-1-phu-nu-den-cong-an-khai-la-da-sat-hai-nan-nhan-post699165.html