Nóng trong tuần: Một “hot girl” ở Hà Nội bị công an truy tìm

Công an truy tìm một “hot girl” ở Hà Nội

Công an đang truy tìm Vũ Ngọc Huyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 28/5/2022, tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, công an xác định một cô gái có vẻ ngoài xinh như hot girl tên Vũ Ngọc Huyền (SN 2004) có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, hiện nay không rõ Huyền ở đâu.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã truy tìm Vũ Ngọc Huyền

Án mạng ở Hải Phòng, 3 người trong một gia đình thương vong

Nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh bị chồng sát hại trong đêm

Đêm 2/3, tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng (An Dương, Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1990); 2 người bị thương là ông Nguyễn Văn Hoan (SN 1962, bố ruột chị Hạnh) cùng vợ Phạm Thị Đan (SN 1963, trú tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương).

Nghi phạm gây ra vụ việc trên được xác định là Hà Văn Hạ (SN 1983, trú xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, chồng chị Hạnh). Sau khi sát hại vợ và chém bố mẹ vợ trọng thương, Hạ đã bỏ trốn.

Biết không thể trốn thoát nên vào rạng sáng 3/3, Hạ đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người.

Bước đầu đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn gia đình nên vợ chồng Hạ đã sống ly thân. Trong lúc chờ tòa thụ lý đơn xin ly hôn, chị Hạnh đưa con nhỏ 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ (ở thôn Đồng Hải) sinh sống. Vào đêm 2/3, Hạ mang theo dao tìm đến nhà bố mẹ vợ, sau đó sát hại vợ và đâm trọng thương bố mẹ vợ rồi bỏ trốn.

Nữ chủ quán cà phê bị sát hại sau khi quan hệ

Hung thủ Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Khuya 2/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp công an TP Biên Hòa và các địa phương đã bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghĩa là nghi can sát hại chị H. (48 tuổi, quê TP Đà Nẵng) tại một quán cà phê ở khu phố 3 (phường An Hòa, TP Biên Hòa).

Trước đó, chiều 1/3, một người bạn đến quán nước của chị H thì phát hiện người phụ nữ này chết trên giường, hai tay bị trói.

Sau 1 ngày vào cuộc điều tra, công an đã bắt được nghi can Nghĩa. Bước đầu, Nghĩa khai nhận, sau khi quan hệ với chị H, nghi can đã ra tay sát hại nạn nhân, trói tay lại rồi lấy đôi bông tai, điện thoại rời khỏi hiện trường.

Bảo vệ bạn gái, người đàn ông tạt axit khiến một phụ nữ tử vong

Đối tượng Lưu Hoàng Ân

Ngày 4/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Lưu Hoàng Ân (SN 1986, ngụ TP HCM) là nghi phạm tạt axit làm một người phụ nữ tử vong trên địa bàn TP Dĩ An (Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, do cho rằng chị Đ.T.L (trú TP Dĩ An) có lời lẽ xúc phạm bạn gái của mình, Ân đã chuẩn bị axit để tìm chị giải quyết mâu thuẫn.

Tối 25/2, thấy L đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, Ân cầm 1 ca nhựa chứa chất lỏng (nghi dung dịch axit) hất vào mặt của chị L rồi tẩu thoát. Nạn nhân được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 4/3, công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Ân tại TP Nha Trang (Khánh Hoà) và di lý về Bình Dương để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thất nghiệp, nhiều nữ nhân viên quán karaoke đi "ship" ma túy thuê

Ngày 28/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 2 ngày (26 và 27/2), Công an TP Thanh Hóa đã liên tiếp triệt phá 6 tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán.

Khám xét tại các điểm ma túy này, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ 1 khẩu súng (dạng súng bút); 1 viên đạn; nhiều gói ma túy tổng hợp các loại…

Trong một số điểm ma túy phức tạp có sử dụng nữ nhân viên quán karaoke đi cung cấp ma túy

Trong số 6 điểm ma túy trên, có 2 điểm mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Quang Trung (tức Trung "còi"; SN 1991) và Nguyễn Anh Quyền (tức Quyền "ốc"; SN 1988) cầm đầu. Đây là 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cộm cán trên địa bàn TP.

Theo Công an TP Thanh Hóa, thủ đoạn của 2 ổ nhóm này là lợi dụng việc nhiều quán bar, karaoke… trên địa bàn TP tạm dừng hoạt động, các đối tượng này đã móc nối, tập hợp, nuôi nhiều nữ nhân viên quán karaoke và một số nam thanh niên hư để "ship" ma túy thuê.

Nhóm buôn bán ma túy còn dùng nữ nhân viên quán karaoke để móc nối với những người chơi bời, lêu lổng để cung cấp ma túy tổng hợp cho chúng.

