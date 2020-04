Nóng trong tuần: Bắt 4 cán bộ, nhân viên Sở Tư pháp và Sở TN-MT Thái Bình liên quan đến vụ Đường “Nhuệ”

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Phục hồi, điều tra vụ án vợ chồng Đường "Nhuệ", bắt 4 cán bộ, nhân viên liên quan; Nam thanh niên dùng dao khống chế người phụ nữ trong hẻm để làm nhục;... là những tin nóng nhất tuần qua.

Phục hồi, điều tra vụ án vợ chồng Đường "Nhuệ", bắt 4 cán bộ, nhân viên liên quan

Vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường

Ngày 7/4, Nguyễn Thị Dương, vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") trú tại phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), cùng 2 đồng phạm Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích trong vụ việc hành hung một nhân viên công ty vận tải tại nhà riêng của cặp vợ chồng này.

Ngay sau khi vợ bị bắt, Đường "Nhuệ" đã lẩn trốn. Đến tối 10/4, Đường "Nhuệ" bị bắt giữ và được di lý về Thái Bình để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình phục hồi điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm cách đây 6 năm. Trong vụ án này, Đường “Nhuệ” cùng đàn em bị tố hành hung hai người trong một gia đình ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Đến tối 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 4 cán bộ, nhân viên Sở Tư pháp, Sở TN&MT nói trên về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những người bị khởi tố, bắt giam là Phạm Văn Hiệp (36 tuổi) và Vũ Gia Thành (43 tuổi), Giám đốc và đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình (Sở Tư pháp Thái Bình); Trịnh Minh Thúy (50 tuổi) và Hà Văn Dũng (46 tuổi), Trưởng phòng và nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên Thái Bình (Sở TN-MT Thái Bình). 4 người bị bắt có liên quan đến các hoạt động đấu giá đất trái quy định của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường.

Nam thanh niên dùng dao khống chế người phụ nữ trong hẻm để làm nhục

Đối tượng Trương Gia Huy

Rạng sáng 18/4, người đàn ông ngụ ở hẻm đường Lão Tử (phường 11, quận 5) đang ở trong nhà thì nghe tiếng ồn nên mở cửa sổ ra xem thì phát hiện một thanh niên mặc áo beBike có hành vi sàm sỡ, nghi vấn hiếp dâm một phụ nữ. Người này đã dùng điện thoại di động để ghi hình. Đến trưa và chiều cùng ngày thì clip toàn bộ diễn biến vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội.

Quá trình xác minh, công an xác định bị hại là L.T.H. (1977, ngụ quận 10). Tuy nhiên, bị hại có biểu hiệu nghi vấn không bình thường nên không thể làm việc, ghi lời khai để làm rõ.

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, công an địa phương đã cử lực lượng tiến hành xác minh, làm rõ đoạn clip này. Đến sáng 19/4, đối tượng Trương Gia Huy (sinh năm 1999, ngụ quận 10) đã đến đồn công an tự thú. Tại cơ quan điều tra Huy khai chạy xe ôm công nghệ. Vì sống cùng chung cư ở khu vực quận 10 nên Huy thường thấy chị H. thường đi bộ lang thang một mình với bộ dạng khờ khạo nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khoảng 0h ngày 18/4, khi đi qua giao lộ Ngô Quyền-Hồng Bàng thấy chị H. đang lang thang nên Huy điều khiển xe máy đi theo chị H. Đến đường Lão Tử (quận 5), Huy dừng xe bế chị H. vào trong hẻm số 10 và ép chị H quan hệ tình dục.

Người đàn ông mang thi thể người quấn trong bao tải vứt ở ven đường quận Gò Vấp

Phong toả hiện trường phát hiện thi thể ông C. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Lúc 23 giờ 30 ngày 13/4, nhân viên Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM thì thấy một bao tải màu xanh để trên vỉa hè nên mở ra xem thì tá hỏa phát hiện xác người nên báo công an.

Điều bất ngờ là trong khi khám xét trong người nạn nhân, công an tìm thấy một tờ đơn xin việc kèm theo nội dung: "Chú Cường, nhà gần Nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình". Công an xác minh thông tin trên và bước đầu xác định nạn nhân là ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình).

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và các cơ quan chức năng trích xuất camera, giám định dấu vết trên bao tải chứa xác người. Công an TP HCM đã xác định người vứt bao tải chứa xác ôn Cường là một người đàn ông đi xe máy.

Công an TP.HCM kêu gọi người chở bao tải vứt xác người ra trình diện để hợp tác, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Lộ nguyên nhân vụ hỗn chiến trên đường đưa tang ở Bạc Liêu

Nhiều người cầm hung khí lao vào đánh nhau lúc đưa tang

Chiều 14/4, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), cho biết đã có văn bản đề nghị TAND huyện Đông Hải sớm đưa vụ án tranh chấp đất giữa ông Nguyễn Văn Thành và ông Đặng Hoàng Minh (cùng ngụ ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) ra xét xử.

Đây cũng là nguồn cơn dẫn đến vụ ẩu đả kinh hoàng khi gia đình ông Minh ngăn không cho đoàn đưa tang phía gia đình ông Thành đi qua phần đất tranh chấp.

Trước đó, sáng 12/4, gia đình ông Thành tổ chức đưa vợ ông Thành đi an táng ngang phần đất đang tranh chấp thì phía gia đình ông Minh ngăn cản. Nhiều người trong đoàn đưa tang thủ sẵn hung khí tấn công gây thương tích khiến 7 người trong gia đình ông Minh bị thương, đang điều trị ở bệnh viện. Cuộc hỗn chiến với hàng chục người tham gia, có cả trẻ em, phụ nữ và người già kéo dài 5 phút mới dừng lại có mặt của lực lượng chức năng.

Người yêu bị đạp vào mặt khi đánh bài, nam thanh niên gây án mạng kinh hoàng

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Vào tối 10/4, Võ Thị Bảo Trân (24 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) cùng một số người khác, trong đó có anh Nguyễn Kim Vinh (40 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) đánh bài ăn tiền tại một khu nhà trọ trên địa bàn phường 5, TP. Mỹ Tho.

Trong lúc đánh bài, Trân và Vinh xảy ra mâu thuẫn, Vinh đã dùng chân đạp vào mặt Trân. Được can ngăn, Trân bỏ về và tìm bạn trai là Nguyễn Phúc Thảo nhờ tìm Vinh để đánh dằn mặt. Biết chuyện, Thảo đã rủ một số đối tượng khác chuẩn bị hung khí là 2 con dao tự chế và mượn 1 khẩu súng ngắn của bạn để tìm Vinh trả thù cho người yêu.

Ngày 11/4, Thảo cùng 5 đối tượng khác bịt kín mặt, đi trên 3 xe mô tô che kín biển số mang theo hung khí tìm Vinh. Đến nơi, thấy Vinh đang ngồi trước cửa phòng trọ, cả nhóm xông vào đâm, chém loạn xạ. Anh Vinh bỏ chạy một đoạn thì gục ngã, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ 7 đối tượng liên quan đến vụ giết người này.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nong-trong-tuan-bat-4-can-bo-nhan-vien-so-tu-phap-va-so-tn-mt...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nong-trong-tuan-bat-4-can-bo-nhan-vien-so-tu-phap-va-so-tn-mt-thai-binh-lien-quan-den-vu-duong-nhue-1080592.html