Vụ thanh niên giở trò đồi bại với người phụ nữ ở Sài Gòn: Nghi phạm khai gì?

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 11:44 AM (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm có hành vi xâm hại người phụ nữ ở Sài Gòn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đối tượng Trương Gia Huy

Ngày 19/4, Công an quận 5 (TP.HCM) đang tạm giữ Trương Gia Huy (sinh năm 1999, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi nghi xâm hại một phụ nữ xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 18/4, người đàn ông ngụ ở hẻm đường Lão Tử (phường 11, quận 5) đang ở trong nhà thì nghe tiếng ồn nên mở cửa sổ ra xem thì phát hiện một thanh niên mặc áo beBike có hành vi sàm sỡ, nghi vấn hiếp dâm một phụ nữ. Người này đã dùng điện thoại di động để ghi hình.

Đến trưa và chiều cùng ngày thì clip toàn bộ diễn biến vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội.

Quá trình xác minh, công an xác định bị hại là L.T.H. (1977, ngụ quận 10). Tuy nhiên, bị hại có biểu hiệu nghi vấn không bình thường nên không thể làm việc, ghi lời khai để làm rõ.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an quận 5 cho biết, sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, công an địa phương đã cử lực lượng tiến hành xác minh, làm rõ đoạn clip này. “Qua điều tra, xác minh đối tượng Trương Gia Huy là nghi phạm khống chế và giở trò đồi bại với người phụ nữ. Đêm 18/4 nghi phạm đã ra đầu thú. Hiện công an địa phương đang tạm giữ đối tượng để lấy lời khai”, đại tá Tiến cho hay.

Tại cơ quan điều tra Huy khai chạy xe ôm công nghệ. Vì sống cùng chung cư ở khu vực quận 10 nên Huy thường thấy chị H. thường đi bộ lang thang một mình với bộ dạng khờ khạo nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khoảng 0h ngày 18/4, khi đi qua giao lộ Ngô Quyền-Hồng Bàng thấy chị H. đang lang thang nên Huy điều khiển xe máy đi theo chị H. Đến đường Lão Tử (quận 5), Huy dừng xe bế chị H. vào trong hẻm số 10 và ép chị H quan hệ tình dục.

Từ lời khai và chứng cứ thu thập từ hiện trường, Công an quận 5 xác định Huy có hành vi dùng vũ lực ép người phụ nữ quan hệ đã có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm” nên ra quyết định tạm giữ Huy để điều tra xử lý.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

