Nóng trong tuần: Tiết lộ sốc về Đường “Nhuệ”- chồng nữ đại gia nổi tiếng Thái Bình

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Bắt Đường “Nhuệ” cùng vợ là nữ doanh nhân nổi tiếng Thái Bình; Người đầu tiên bị phạt tù vì vi phạm liên quan tới dịch Covid-19;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Bắt vợ chồng nữ doanh nhân nổi tiếng Thái Bình

Vợ chồng Đường Dương có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh bất động sản và cho vay nặng lãi ở Thái Bình

Ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích.

Đường là chồng của nữ doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Thị Dương (SN 1980, cùng trú địa chỉ trên, Giám đốc Công ty Bất động sản Đường Dương), người bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi Cố ý gây thương tích vào ngày 7/4.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Dương và Đường bị bắt vì có liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn gửi hàng từ Thái Bình về Hà Nội.

Cụ thể, ngày 30/3, anh T.N.A là phụ xe tuyến Thái Bình - Hà Nội, nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của công ty Dương về Hà Nội.

Quá trình vận chuyển, do anh N.A và người nhận hàng tại Hà Nội không thống nhất được địa điểm giao hàng dẫn tới việc hàng bị giao muộn.

Sau đó, anh N.A bị Nguyễn Xuân Đường (chồng Dương) gọi điện đe dọa, hẹn về Thái Bình nói chuyện.

Khoảng 18h20 cùng ngày, khi anh N.A cùng một người đàn ông đến nhà Nguyễn Xuân Đường thì bị Đường cùng Dương đe dọa, tra hỏi. Tiếp đó, Dương cùng 2 đàn em đã đánh, gây thương tích cho anh N.A.

Được biết, Nguyễn Thị Dương là nữ doanh nhân có tiếng tại Thái Bình. Công ty Đường Dương cũng là một doanh nghiệp lớn của tỉnh này. Chồng của Dương - Đường “Nhuệ” là người có máu mặt ở địa bàn Thái Bình. Dưới trướng của Đường có hàng chục đàn em làm bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đấu giá kiểu quân xanh, quân đỏ…

Người đầu tiên bị phạt tù vì vi phạm liên quan tới dịch Covid-19

Đào Xuân Anh được đưa tới tòa.

Ngày 10/4, Hội đồng xét xử (HĐXX), Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Chống người thi hành công vụ” đối với bị cáo Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại xã Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh).

Đây là vụ án đầu tiên bị can có vi phạm liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19 được đưa ra xét xử.

Theo kết quả điều tra, khoảng 16h ngày 4/4, Đào Xuân Anh ngồi sau xe máy của Nguyễn Văn Năm (28 tuổi, trú xã Đông Hải), cả hai không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi đi đến chốt kiểm soát số 7 tại thôn Đông Ngũ Kinh, bị yêu cầu quay về đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, Đào Xuân Anh không chấp hành và lăng mạ tổ công tác, dùng mũ cối lao vào đánh người thi hành nhiệm vụ.

Tại phiên xét xử, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở xác định Đào Xuân Anh đã phạm tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sau khi nghị án, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã xử phạt Đào Xuân Anh với mức án 9 tháng tù giam.

Bắt nghi phạm đâm chết người tình giữa đường rồi trốn nã trong rừng suốt 2 tháng

Trần Ngọc Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng sâu.

Ngày 6/4, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) đã bắt giữ được nghi phạm Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, trú thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu rừng phòng hộ thuộc xã Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định).

Trước đó, ngày 2/2, Trần Ngọc Hoàng đã chặn xe, đâm người tình là chị T. (48 tuổi, trú huyện Tuy Phước, Bình Định) tử vong tại tỉnh lộ 636B, đoạn qua thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã đặc biệt.

Nhận định nghi phạm đang lẩn trốn ở các khu rừng trên địa bàn huyện Vân Canh, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định tổ chức lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi phức tạp, cây cối rậm rạp nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. Phải mất hơn 2 tháng, lực lượng chức năng mới bắt được nghi phạm.

Khởi tố 7 thanh thiếu niên vụ 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh

Các nghi phạm bị bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Ngày 9/4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 nghi phạm về tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi), Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), NVG (17 tuổi), P.H.T và N.V.V (cùng 16 tuổi).

Ngoài ra, công an còn cho gia đình bảo lãnh 2 thiếu niên khác chưa đủ 16 tuổi để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Theo điều tra, tối 2/4, nhóm chín thanh thiếu niên rủ nhau lái xe máy “đi bão”. Cả nhóm liên tục lạng lách, nẹt pô, đánh võng, la hét. Khi thấy thấy Công an quận Sơn Trà làm nhiệm vụ liền thông báo cho nhau rồi rồ ga bỏ chạy.

Tổ công tác đã tổ chức truy bắt và trong quá trình truy đuổi các đối tượng, xe đặc chủng của thiếu tá Tuấn chở thượng sĩ Toàn va vào gốc cây khiến 2 chiến sĩ hy sinh.

Phát hiện 4 bộ xương người ở gần bờ sông Sài Gòn

4 bộ xương người chưa hoàn chỉnh được lực lượng chức năng tìm thấy

Sáng 8/4, người dân tá hỏa phát hiện một xương đầu người trồi lên trên mặt đất, tại khu vực bờ sông gần cầu Phú Long (phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương).

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường. Sau nhiều giờ khám nghiệm, 4 bộ xương người chưa hoàn chỉnh đã lộ ra.

Cơ quan công an cho biết, sẽ lấy mẫu đưa đi xét nghiệm ADN để làm rõ nhân thân, lai lịch những bộ xương này.

