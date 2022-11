Nóng: Người đàn ông cầm vật giống súng cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm.

Chiều tối 14/11, một lãnh đạo phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một chi nhánh ngân hàng bị cướp tài sản.

Theo vị này, khoảng 14h chiều cùng ngày, một đối tượng là nam giới, bịt kín mặt, mặc áo khoác đen, đội mũ đi vào chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn phường Phố Cò.

Tại đây, đối tượng đã sử dụng một vật giống súng uy hiếp, đe doạ nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra sự việc.

"Đối tượng có đặc điểm nhận dạng là mặc áo khoác có logo hình gà trên ngực trái, bịt kín mặt, đội mũ len trùm kín đầu, điều khiển xe máy màu trắng", vị lãnh đạo này thông tin.

Hiện Công an phường Phố Cò, Công an TP Sông Công đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

