Nói "đã được công an xã bảo kê", nữ nhân viên quán nhậu bị triệu tập

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 09:36 AM (GMT+7)

Công an xã Hòa Châu, Đà Nẵng đã triệu tập một nhân viên quán nhậu do có phát ngôn "đã được công an xã bảo kê".

Tối 30-3, Trung tá Hoàng Thanh Thiên, Trưởng Công an xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệu tập 2 phụ nữ trên địa bàn để làm việc về phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Theo Trung tá Thiên, sự việc bắt nguồn từ một clip được phát tán trên mạng xã hội. Theo đó, người phát tán clip là khách đến nhậu tại quán H.T thuộc thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu. Clip cũng được quay tại quán H.T. Nội dung clip là, khi có khách đến hỏi "tại sao giờ này còn mở cửa đón khách"; nữ nhân viên của quán tên Đ.T.H (SN 1977, ngụ huyện Hòa Vang) trả lời: "Chúng tôi làm việc với công an xã Hòa Châu rồi, được công an xã bảo kê rồi, mấy anh cứ nhậu thỏa mái".

Trung tá Thiên cho hay, trong ngày 30-3, công an xã đã mời nữ nhân viên H. và chủ quán nhậu trên làm việc. Tại trụ sở, H. khai nhận do thiếu hiểu biết nên đã có phát ngôn thiếu chuẩn mực, không có sự việc quán được "công an xã bảo kê".

Nhân viên và chủ quán nhậu H.T bị công an xã Hòa Châu triệu tập vì phát ngôn thiếu chuẩn mực. Ảnh: Thanh Hoàng

Hiện, Công an xã Hòa Châu đang lập hồ sơ vụ việc để chuyển lên Công an huyện xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, Trung tá Thiên cho biết, người phát tán clip trên mạng ngoài đăng nội dung clip còn có bình luận, phát ngôn xuyên tạc về chính quyền địa phương. Công an xã cũng đã nắm thông tin của người này để có bước xử lý tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27-3, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản, giao Sở Công Thương và UBND các quận, huyện chỉ đạo tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong đó có nhà hàng, quán giải khát... Trường hợp có nhu cầu hoạt động chỉ được phép bán hàng qua mạng hoặc theo hình thức mang đi, không phục vụ tại chỗ.

