Bị phạt vì tung tin 5 trực thăng phun chất khử trùng vào không khí

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 09:19 AM (GMT+7)

Người phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế bị xử phạt vì tung tin 5 máy bay trực thăng phun chất khử trùng vào không khí.

Chiều 30/3, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản Zalo đã đăng tải nội dung sai sự thật về dịch Covid-19.

Trước đó, vào 9h30 ngày 30/3, bà T.T.C (40 tuổi, trú tại phường Kim Long, TP.Huế) đăng lên tài khoản Zalo Phong Lan Tím với nội dung: “Tối nay từ 11:40 tối không ai nên ra đường. Cửa ra vào và cửa sổ nên được đóng lại khi 5 máy bay trực thăng phun chất khử trùng vào không khí để diệt trừ coronavirus. Vui lòng xử lý thông tin này cho tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn”.

Nội dung đăng tải trên tài khoản Zalo của bà C.

Đến 11h30 cùng ngày, chủ tài khoản đã chủ động tháo gỡ nội dung đăng tài vì nhận thấy không đúng sự thật.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà C. thừa nhận việc đăng tải bài viết không đúng sự thật nói trên là sai trái, gây hoang mang cho cộng đồng. Chủ tài khoản Zalo Phong Lan Tím cũng cam kết không tái diễn các việc làm tương tự.

Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội của bà C. đã vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Do đó, Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với bà C.

