Nổ súng bắn chết hàng xóm ở Thái Nguyên: Sự thật việc con nạn nhân vay tiền nghi phạm

Thứ Tư, ngày 16/02/2022 13:00 PM (GMT+7)

Trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm, gia đình ông Tới từng gửi đơn cầu cứu đến công an địa phương vì bị Hữu đe doạ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm (ảnh: Cổng TT điện tử Thái Nguyên)

Liên quan đến vụ nổ súng bắn vợ chồng hàng xóm ở Thái Nguyên, ngày 16/2, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do một người con trai của ông Lê Văn Tới (SN 1971, trú xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) có vay nợ tiền của nghi phạm Lê Văn Hữu (SN 1981, cùng trú xã Dân Tiến). Trong quá trình vay nợ và trả nợ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

“Gia đình ông Tới đã gửi đơn cầu cứu đến Công an xã Dân Tiến vì bị Hữu đe doạ trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày. Nhận tin báo, Công an xã Dân Tiến đã báo cáo Công an huyện Võ Nhai và đang xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra”, vị lãnh đạo này cho hay.

Nói về clip ghi lại vụ nổ súng đang lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết, clip do camera an ninh của gia đình ghi lại và được chị gái của ông Tới đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan công an đề nghị người dân không lan truyền clip có tính chất bạo lực và làm tổn thương gia đình bị hại.

Thông tin về sức khoẻ của nạn nhân sống sót trong vụ nổ súng là bà Phạm Thị Đoàn (SN 1971, vợ ông Tới), vị lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai chia sẻ, sau khi được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, bà Đoàn đã được phẫu thuật, điều trị và qua cơn nguy kịch. Sức khoẻ của nạn nhân đang dần ổn định.

“Thông tin anh V. (con trai ông Tới) nợ tiền là không đúng, ông Tới và bà Đoàn có nhiều con, một người con trai khác đã vay tiền của Hữu. Hiện gia đình bị hại cũng như gia đình nghi phạm đang tổ chức hậu sự cho những người tử vong ”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Trước đó, khoảng 9h50 ngày 15/2, ông Lê Văn Tới và vợ là bà Phạm Thị Đoàn đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh L.V.V (SN 1992) tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến thì bị Lê Văn Hữu đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn ông Tới và bà Đoàn. Sau đó, Lê Văn Hữu đã dùng súng tự sát.

Hậu quả, đối tượng Hữu và ông Lê Văn Tới tử vong, bà Phạm Thị Đoàn bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Quá trình điều tra, bước đầu Công an tỉnh Thái Nguyên xác định giữa đối tượng Lê Văn Hữu và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ tiền.

