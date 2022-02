Nổ súng 3 người thương vong ở Thái Nguyên: Nghi phạm chưa có tiền án, tiền sự

Lãnh đạo xã nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng đã thông tin về lý lịch nghi phạm.

Phát súng bắn về phía bà Đoàn khiến bụi bốc lên (ảnh cắt từ clip)

Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với Công an huyện Võ Nhai và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ án mạng 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h50 sáng cùng ngày, Lê Văn Hữu (SN 1981, trú xã Dân Tiến) đứng trên tầng 2 nhà mình nổ súng bắn ông Lê Văn Tới (SN 1971) cùng vợ là bà Phạm Thị Đoàn (SN 1971, cùng trú xã Dân Tiến) khi hai nạn nhân đang xây tường rào cho con trai.

Sau khi gây án, Hữu đã dùng súng tự sát. Vụ nổ súng khiến ông Tới thiệt mạng, bà Đoàn bị trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo UBND xã Dân Tiến thông tin, nghi phạm Hữu chưa có tiền án, tiền sự tại địa phương, gia đình Hữu có kinh tế bình thường, đối tượng chủ yếu làm nông và làm tự do.

Vị lãnh đạo UBND xã Dân Tiến cho biết thêm, giữa gia đình Hữu và gia đình ông Tới không có quan hệ anh em họ hàng. “Hữu trước giờ cũng chưa gây điều tiếng gì ở địa phương. Hai gia đình trước đó có mâu thuẫn hay không thì phải chờ cơ quan công an xác minh. Nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an huyện Võ Nhai làm rõ”, vị này cho hay.

Trước đó, tối 15/2, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại toàn cảnh vụ nổ súng. Lãnh đạo UBND xã Dân Tiến xác nhận với phóng viên đúng là đoạn clip ghi lại vụ án.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera giám sát, khoảng 9h50 sáng 15/2, ông Lê Văn Tới đang đứng xem việc xây dựng tường rào của gia đình con trai. Lúc này, một tiếng nổ lớn như tiếng súng vang lên, ông Tới gục xuống ngay sau đó. Anh V. (con trai ông Tới) đã lập tức bỏ dở việc chạy ra xem bố. Ít giây sau, bà Phạm Thị Đoàn chạy ra phát hiện chồng đã gục xuống thì nức nở, ngã quỵ ở sân.

Ngay sau đó, giữa lúc bà Đoàn đang đau đớn nằm trên đất vì chồng bị bắn gục thì một tiếng nổ tiếp tục vang lên bà khiến bà nằm gục tại chỗ. Những người phát hiện sự việc đã vội vàng tìm chỗ ẩn nấp.

Nghi phạm nổ súng sau đó được xác định là hàng xóm Lê Văn Hữu.

Đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên nhiều nhóm facebook khiến cư dân mạng bàng hoàng. Nhiều người cho biết, quá sợ hãi với cảnh nổ súng và bật khóc khi nghe tiếng con trai ông Tới khóc thét "bố ơi... " khi thấy bố bị bắn gục tử vong.

