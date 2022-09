Những vụ án đau lòng vì máu Hoạn Thư

Thứ Tư, ngày 14/09/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong chuyện tình cảm, không thiếu trường hợp vì ghen tuông nên thiếu tỉnh táo, mất lý trí dẫn đến hành động tàn nhẫn. Các vụ việc xảy ra cho thấy chỉ vì ghen tuông mù quáng, họ đã tự giết chết tình yêu, phá vỡ hạnh phúc gia đình, tự đẩy bản thân vào vòng lao lý và để lại nhiều hệ lụy, gây tổn thương cho gia đình và người thân...

Sát hại nhân tình rồi tự vẫn

Chiều 5-9, trực ban hình sự Công an tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại nhà trọ ở ấp Trà Ốp (xã Tân An, huyện Càng Long). Nạn nhân là nữ trên 30 tuổi được chủ nhà trọ phát hiện nằm bất động trong phòng trọ số 7. Trên cổ nạn nhân có nhiều vết hằn nghi do bị siết cổ, dẫn đến tử vong. Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Danh tính của nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị N.T.K.T. (sinh năm 1989, ngụ huyện Cầu Kè).

Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại nhà trọ

Theo trình bày của chủ nhà trọ, sáng một ngày trước khi được phát hiện tử vong, chị T. lái xe máy đến nhà trọ và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để thuê phòng. Khoảng 15 phút sau, có một người đàn ông điều khiển xe máy đến nhà trọ và vào phòng số 7. Trong thời gian thuê phòng, chủ nhà trọ quan sát thấy người nam vài lần ra vào phòng trọ, cửa phòng luôn đóng kín. Đến chiều 5-9, sau nhiều giờ đồng hồ không thấy cửa phòng mở nên chủ nhà trọ nghi có chuyện chẳng lành.

Chủ nhà trọ gọi nhưng không có ai trả lời nên đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan Công an. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu thập nhiều dấu vết quan trọng phục vụ công tác điều tra. Chiếc xe máy và một số nữ trang của nạn nhân vẫn còn ở hiện trường. Điều này đặt ra giả thuyết đối tượng gây án rất có khả năng là người có quan hệ quen biết với nạn nhân và hung thủ gây án có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình ái.

Thượng tá Võ Văn Quốc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Qua rà soát các mối quan hệ nhân thân của chị T., cơ quan điều tra biết được nạn nhân làm nghề buôn bán, đã ly thân với chồng và đang nuôi con nhỏ. Trước đây, chị T. từng có thời gian sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Trong các mối quan hệ, nạn nhân có quen với Lê Văn Tài (sinh năm 1984, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè). Tài là đối tượng sống lang thang ở các tỉnh Bình Dương, Trà Vinh, Bến Tre và TP Hồ Chí Minh. Tài cũng không có nghề nghiệp ổn định và đã ly hôn vợ. Thời gian gần đây, Tài sinh sống ở xã Thạnh Phú và có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với nạn nhân. Qua điều tra, đối tượng đến thuê phòng trọ với chị T. hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của Tài.

Lê Văn Tài tại cơ quan Công an

Sau khi xảy ra sự việc, Tài không có mặt tại nơi cư trú và đã rời khỏi địa phương. Từ những thông tin thu thập được và kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định Tài là đối tượng nghi vấn nên phân công lực lượng tiến hành truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 6-9, tức sau 24h đồng hồ tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Càng Long, phát hiện Tài đang lẩn trốn ở một quán cà phê võng ở xã Bình Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) nên tiến hành khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, không thể chối cãi, Tài khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Thời gian gần đây, Tài phát hiện chị T. có người yêu khác và định chia tay nhưng anh ta không đồng ý. Tài nhiều lần nhắn tin và gọi điện nhưng chị T. không trả lời. Tài tức giận và nảy sinh ý định giết chị T. rồi tự sát nếu nạn nhân không đồng ý quay lại. Để thực hiện ý đồ, Tài lấy lý do “hàn gắn tình cảm” nên nhắn tin hẹn chị T. đến nhà trọ ở xã Tân An để tâm sự và nhận được sự đồng ý. Sáng 4-9, Tài mang theo 3 bịch thuốc diệt chuột và sợi dây dù, hai đầu đã được thắt thành hai vòng đến phòng trọ số 7 như đã hẹn. Sau thời gian tâm sự, mặc dù Tài ra sức thuyết phục nhưng chị T. vẫn quyết định chia tay và nói sau này đừng tìm mình nữa.

Ý định “hàn gắn tình cảm” không thành, Tài dùng dây dù chuẩn bị sẵn siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi uống thuốc diệt chuột để tự tử. Tuy nhiên, Tài bị nôn mửa và không chết. Tài điều khiển xe máy đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở khu vực xã Tân An để mua một chai thuốc trừ sâu đem về phòng trọ uống với ý định tự tử tiếp nhưng không thành. Sau đó, Tài mở cốp xe gắn máy của chị T. lấy sợi dây chuyền, chiếc lắc, nhẫn vàng. Số nữ trang này, Tài mang đến một tiệm vàng ở chợ Hựu Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bán với giá 31 triệu đồng. Sau khi có tiền, Tài bắt đầu hành trình bỏ trốn. Để tránh sự truy bắt và phát hiện của cơ quan Công an, Tài tháo sim, vứt bỏ điện thoại và không liên lạc với người thân. Lời khai của Tài phù hợp với kết quả điều tra và diễn biến vụ việc.

Số thuốc độc Lê Văn Tài dùng để tự tử nhưng không thành

Nỗi đau vì ghen tuông mù quáng

Hai tháng trước, tại huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra hai vụ trọng án, nguyên nhân đều do mâu thuẫn tình ái. Vụ thứ nhất xảy ra vào rạng sáng 2-6, tại thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười). Bà N.T.K.H. (sinh năm 1976, bán vé số, ngụ địa phương) được phát hiện tử vong. Đến hơn 7h sáng cùng ngày, trong quá trình truy tìm đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện N.V.C. (sinh năm 1964) trong tư thế treo cổ trên cây xoài ngoài bờ ranh ruộng ở thị trấn, cách hiện trường khoảng 1km. Quá trình điều tra xác định C. và H. có quan hệ tình cảm với nhau. Do ghen tuông, C. dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn, sau đó được phát hiện đã treo cổ tử vong.

Lê Trường Thành, thủ phạm gây ra vụ giết người và phóng hỏa ở Đồng Tháp

Một vụ án khác xảy ra vào khuya 30-8, tại xã Mỹ Quí (huyện Tháp Mười). Thời điểm trên, N.T.S.R. (sinh năm 1990) đang ngồi trong nhà thì N.V.D. (sinh năm 1974, ngụ TP Hồ Chí Minh, tạm trú tại xã Mỹ Quí) đi bộ từ ngoài vào đã dùng súng hơi (loại bắn đạn chì) bắn vào mặt nạn nhân. Sau vụ nổ súng, chị R. ngã gục xuống sàn nhà, được những người có mặt tại hiện trường đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Sau khi gây án, D. bỏ khẩu súng bên đường rồi bỏ trốn. Đến khuya cùng ngày, người dân phát hiện D. treo cổ và đã tử vong tại trại cá ở ấp Mỹ Tây 3. Qua điều tra, chị R. và D. có quan hệ tình cảm. Gần đây, chị R. được cho là có mối quan hệ tình cảm với người khác nên D. ghen tuông và gây ra vụ nổ súng.

Tháng 9-2021, TAND tỉnh Đồng Tháp đã xét xử và tuyên bị cáo Lê Trường Thành (sinh năm 1972, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích và 3 năm tù giam về tội hủy hoại tài sản. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động địa phương trong suốt một thời gian dài. Nguyên nhân vụ án cũng bắt nguồn từ mâu thuẫn tình ái. Sau khi ly hôn, khoảng năm 2015, bà T.T.H.L. (sinh năm 1975, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh) có quan hệ tình cảm với anh V.H.Q. (sinh năm 1982, ngụ cùng địa phương). Tháng 8-2020, Thành thường đến vựa trái cây nơi bà L. sinh sống chơi và đã phát sinh tình cảm. Trong thời gian này, Thành ghen tuông nên nhiều lần đánh anh Q. Thành đòi đến sống chung nhưng bà L. không đồng ý nên thường xuyên xảy ra cự cãi. Từ đó, Thành nhiều lần đe dọa và lên kế hoạch giết bà L. và anh Q. Khoảng 0h30 ngày 14-12-2020, Thành mang theo dao rựa, xăng, hột quẹt, đột nhập vào nhà bà L. Lúc này, bà L. và anh Q. đang ngủ say. Thành dùng dao rựa chém mạnh vào người anh Q., khiến nạn nhân tử vong. Bà L. thức giấc la lớn nên bị Thành tạt xăng lên người, sau đó châm lửa đốt. Xăng bị tràn nên thấm người anh Q. Vì vậy, thi thể nạn nhân cũng bị cháy. Bà L. cũng bỏng nặng. Thành còn dùng hung khí gây thương tích cho con ruột bà L. và người hàng xóm kế bên. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn và bị lực lượng Công an bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Yên.

Tài sản trong cốp xe máy của nạn nhân bị Lê Văn Tài cướp

Theo một điều tra viên, một số người ghen tuông mù quáng luôn có xu hướng nghi ngờ, cho rằng vợ hoặc người yêu không chung thủy. Khi cảm xúc ghen tuông bị chi phối, họ trở nên kích động, có những lời nói, hành động mất kiểm soát, thậm chí gây ra những vụ án thương tâm. Ở một số trường hợp, khi ghen tuông mù quáng, con người thường có sự hoang tưởng, nhầm lẫn và mọi hành động, cử chỉ của đối phương đều khiến họ muốn kiểm soát và sở hữu hoặc có xu hướng sử dụng bạo lực để thể hiện tính kiểm soát của bản thân với mối quan hệ tình cảm đó. Có những trường hợp, họ bị ghen tuông mù quáng nên không làm chủ được lý trí và thường không kiểm soát được hành vi của bản thân. Họ cũng có suy nghĩ tiêu cực muốn chiếm hữu người mình yêu. Trong trường hợp không thể chiếm hữu, họ tìm mọi cách phá hủy, đạp đổ, thậm chí dẫn đến hành vi bạo lực, giết người.

Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/nhung-vu-an-dau-long-vi-mau-hoan-thu-i667294/Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/nhung-vu-an-dau-long-vi-mau-hoan-thu-i667294/