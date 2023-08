Những ông trùm “tín dụng đen” kiểu mới

Thiệt mạng vì vay hai triệu đồng Đầu tháng 7/2023 Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Trác Nghiêm (sinh năm 1993, thường trú tại xã Hữu Văn, Chương Mỹ) về hành vi giết người. Trước đó Nghiêm cho anh Đặng Trần Khiêm (sinh năm 1993, thường trú tại Hữu Văn, Chương Mỹ) vay 2 triệu đồng. Sau đó Nghiêm đã đòi nhiều lần nhưng anh Khiêm không trả và không nghe máy điện thoại của Nghiêm. Trưa ngày 5/7/2023, Nghiêm gọi điện cho anh Khiêm yêu cầu trả nợ, rồi điều khiển xe máy đi tìm anh Khiêm để đòi nợ. Trên đường đi đến dốc đền thôn Hòa Bình thì Nghiêm nhặt được một thanh kiếm ở giữa đường(!) Nghiêm đi đến nhà anh Phùng Duy T. (sinh năm 1977, trú tại Hữu Văn, Chương Mỹ) để tìm và biết anh Khiêm đang ở trong nhà anh T. Khi nhìn thấy anh Khiêm từ trong nhà vệ sinh đi ra cổng Nghiêm hỏi ngay “mày có trả tiền không?”. Anh Khiêm nói chưa có tiền trả thì Nghiêm dùng kiếm chém vào người làm anh Khiêm ngã ra sân. Sau đó, Nghiêm cùng anh T. và mọi người đưa anh Khiêm đi cấp cứu tại bệnh viện, song do vết thương quá hiểm nên anh này đã tử vong. Tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân anh Khiêm chết do mất máu cấp vì vết thương ngực trái gây thủng phổi, đứt động mạch.