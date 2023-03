Những cú lừa tiền tỷ mang tên ‘thao túng tâm lý'

'Tiền mất, tật mang' vì tin theo người lạ

Mới đây, Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được trình báo của anh L.V.T (39 tuổi, trú tại phường Định Công) về việc chị gái anh là L.T.T (42 tuổi, Giảng viên 1 Trường Đại học tại Hà Nội), đi ra khỏi nhà lúc 7h cùng ngày, sau đó nhắn tin về báo với người nhà chuyển gấp vào tài khoản của chị T số tiền 200 triệu đồng để giải quyết công việc.

Sau nhiều lần gặng hỏi, chị T mới tiết lộ với người nhà nếu không chuyển tiền thì chị sẽ bị dính líu đến cơ quan pháp luật, bị bắt tạm giam. Gia đình tiếp tục truy hỏi nhưng nữ giảng viên cương quyết không nói mình đang ở đâu. Nhận thấy có điều bất thường, gia đình chị T đã đến cơ quan công an trình báo.

Khẩn trương vào cuộc, lực lượng công an đã xác định được nơi chị T đang ở, là một nhà nghỉ trong ngõ 18 phố Định Công. Chị T được phát hiện khi đang ở một mình, với trạng thái tâm lý hoảng loạn, trên tay cầm 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc để liên lạc với người nhà giục chuyển tiền, chiếc còn lại để nghe và thực hiện yêu cầu của kẻ lạ mặt.

Đến tận khi về Công an quận Hoàng Mai để làm việc, nữ giảng viên này vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bị kẻ lừa đảo ‘thao túng tâm lý’.

Theo chị T, mọi việc bắt nguồn từ một cuộc điện thoại thông báo chị có liên quan đến vụ án mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng đã gây áp lực qua điện thoại và yêu cầu chị phải đến nơi nào đó kín đáo, không được cho người khác biết, lập tài khoản messenger để liên lạc làm việc.

Sau khi chị T lập tài khoản, các đối tượng yêu cầu chị cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình cùng mã giao dịch OTP. Chúng chỉ đạo nữ giảng viên phải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản đã bị chiếm đoạt và không được để lộ thông tin cho ai biết, nếu không sẽ bị… bắt giữ ngay và chị T đã nhất nhất làm theo.

Nữ giảng viên tự "nhốt" mình nhiều tiếng trong phòng để tương tác với đối tượng lừa đảo

Trước đó, vụ ‘hotgirl’ Anna Bắc Giang bị tố ‘thao túng tâm lý’, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng khiến mạng xã hội dậy sóng.

Sau khi nhận đơn thư tố giác của công dân về một số vụ việc liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận vào cuộc điều tra. ‘Anna Bắc Giang’ tên thật là Ninh Thị Vân Anh (SN 1995) đã bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị truy tố 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2022, Vân Anh gọi điện cho Công ty Gia Đình Việt ở TP.HCM thuê ô tô tự lái và yêu cầu lái xe ra giao tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Sau thỏa thuận, công ty cử người lái ô tô đến TP Phan Thiết làm hợp đồng thuê xe thời hạn 3 tháng (24/1 - 24/4/2022) và giao xe, giấy tờ liên quan cho Vân Anh.

Vân Anh đã trả tiền thuê xe tháng đầu cùng chi phí giao xe cho Công ty Gia Đình Việt. Khi hết hợp đồng thuê xe, nhân viên công ty đã nhiều lần liên lạc Vân Anh yêu cầu trả lại xe nhưng cô gái này cố tình trốn tránh không trả xe và cũng không trả tiền thuê xe hai tháng còn lại.

Sau đó Vân Anh lái xe ra Ninh Bình, bán ô tô đã thuê cho anh H với giá 450 triệu đồng. Anh H đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng.

Tiếp đó, Vân Anh lên mạng xã hội đặt làm giả Giấy chứng nhận đăng ký ô tô giao cho anh H tạo lòng tin và nói dối rằng đang chờ người thân đi công tác về làm thủ tục sang tên đổi chủ…

“Thao túng tâm lý’ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Không chỉ có vậy, thời gian qua, một số đối tượng ‘buôn thần, bán thánh’ còn lợi dụng lòng tin mù quáng của nhiều người mặc sức ‘thao túng tâm lý’ người bị hại qua những lời phán truyền vô căn cứ để lừa bịp, trục lợi.

Cách đây không lâu, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Võ Hữu Sỹ (45 tuổi, ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng tâm lý và sự cả tin của chị N.T.T.T (trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế), Sỹ đã bịa ra nhiều lý do tâm linh rồi lừa phỉnh chị này mua các đồ thờ cúng “giải hạn” theo chỉ dẫn của đối tượng. Bằng thủ đoạn đó, Sỹ chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của chị T để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo kết quả điều tra, một lần đi du lịch ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và ghé về thăm nhà bạn chơi, chị T gặp Sỹ đang sống chung như vợ chồng với bạn mình, tự xưng là ‘thầy phong thủy’ và mời chào chị T mua một viên đá màu xanh nhỏ với lời quảng cáo ‘có năng lượng tâm linh, thu nạp tài lộc’. Chị T đồng ý mua rồi chuyển khoản cho Sỹ số tiền 6,2 triệu đồng.

Sau đó, Sỹ tiếp tục liên lạc với chị T qua điện thoại và bịa đặt ra nhiều câu chuyện tâm linh. Do lo lắng nên chị T mời Sỹ ra TP Huế cúng trấn yểm ở nhà của mình. Được chị T tin tưởng, Sỹ tiếp tục yêu cầu chị T chuyển tiền để mua vật phẩm phong thủy, lo việc thờ cúng, xây lăng, trừ tà...

Với hành vi này, Võ Hữu Sỹ đã bị cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tương tự, cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 1990, trú ở quận Bình Thạnh, TP. HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của chị N.T.N.H (SN 1996, trú tại TP Quy Nhơn), ‘thầy’ Minh tung chiêu thao túng tâm lý bằng những lời phán truyền về một đại hạn sắp xảy ra với gia đình chị H. Sau khi làm cho chị H. hoang mang tột độ, Minh dẫn dụ nạn nhân thực hiện “giải hạn” bằng việc phải thỉnh bức tranh vẽ bàn tay Phật trị giá 2,2 tỷ đồng về thờ…

