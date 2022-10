Có phải “Anna Bắc Giang” thao túng tâm lý các bị hại?

Chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh, sinh năm 1995, trú ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là kết cục thích đáng cho kẻ lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, sống ảo, coi thường pháp luật.

Với những cái tên “Tây” sang chảnh như: Anna Dương, Tina Dương… có bố là thương gia giàu có, quan chức cấp cao, đại gia bất động sản, thậm chí là cán bộ tình báo… Vân Anh đã khiến hàng chục người tin tưởng đưa tiền cho cô ta với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Việc chiếm đoạt tài sản của Vân Anh bị phát hiện từ việc một nạn nhân là chị Nhã - chủ spa lớn “bóc phốt” trên mạng xã hội. Theo chị Nhã thì Ninh Thị Vân Anh lấy tên là Ninh An, dùng danh nghĩa con 1 đại gia giàu có, thường xuyên đi xe sang, ăn mặc sang chảnh, ở nhà biệt thự, tiêu tiền không cần nghĩ để tiếp cận gia đình chị. Chính sự xinh đẹp, “phông bạt” giàu có của Vân Anh đã khiến nhiều người trong gia đình chị Nhã bị lóa mắt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thi hành lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh.

Cũng với “phông bạt” đó, Vân Anh đã tiếp cận được anh T – em họ chồng chị Nhã – vốn là một thanh niên ngoan ngoãn, tử tế, có công ăn việc làm ổn định. Để được người yêu và gia đình chồng tương lai tin tưởng, Vân Anh nói rằng bố mình tặng chồng tương lai của con gái 1 căn biệt thự rồi thuê người đóng giả công chứng viên đến công chứng hợp đồng cho tặng. Cứ như thế, Vân Anh khiến mọi người trong gia đình chị Nhã tin tưởng, cho vay tiền, đưa tiền cho Vân Anh để “bố” cô ta cho mua ưu đãi nhà đất với giá rẻ để bán kiếm lời. Thậm chí, 1 nhân viên trong spa của chị Nhã chỉ có mức lương 9 triệu đồng/tháng nhưng đã vay mượn, đưa cho Vân Anh vay tới 500 triệu đồng. Đỉnh điểm của vụ việc là Vân Anh thuê một diễn viên nổi tiếng làm bố để gặp gỡ nhà trai, thuê công ty sự kiện tổ chức đám cưới hoành tráng xa xỉ tại một khách sạn 5 sao, thuê 200-300 người đi ăn cưới với của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ đồng. Cho đến khi bị “lật tẩy”, Vân Anh đã kịp vay mượn, mời gọi đầu tư của nhiều người trong gia đình chị Nhã số tiền 17 tỷ đồng.

Tiếp đó, cũng với “phông bạt” con nhà giàu, bố làm cho CIA, đại gia bất động sản, Vân Anh đã nói dối, vay mượn, mời gọi hùn vốn, hợp tác làm ăn với nhiều người, kêu gọi họ đưa số tiền lớn cho mình rồi không trả lại. Trong số đó, có một chủ tiệm làm tóc. Chị này cho biết, Vân Anh thường xuyên đến cửa hàng chị để làm tóc, kể chuyện gia đình mình rất giàu có, thường xuyên cho các nhân viên tiền bo hậu hĩnh. Sau đó, thi thoảng Vân Anh lại vay tiền của chị và các nhân viên. Lúc đầu chỉ vay vài chục triệu với lý do người nhà ốm, chưa rút được tiền hay cần giải quyết việc gấp gì đó. Vay xong, vài ngày sau, cô ta trả sòng phẳng kèm thêm một số tiền nữa để “bồi dưỡng” khiến ai cũng thích, dồn hết tiền, thậm chí vay mượn để đưa tiền cho Vân Anh.

Ninh Thị Vân Anh tại Cơ quan điều tra.

Trong số đó, có 1 cậu thanh niên trẻ, nghèo, được Vân Anh “chấm”. Cô ta thuê nhà cho ở, dụ dỗ về nhà lấy tiền của bố mẹ để đầu tư, tổ chức đám cưới hoành tráng. Cho đến lúc đưa cho Vân Anh hơn 300 triệu đồng là tiền dành dụm cả đời của bố mẹ ở quê thì cậu trai này mới biết chân tướng của “vợ” mình. Các nhân viên trong tiệm tóc cũng đã “kịp” cho Vân Anh vay hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, một đám cưới hoành tráng, lãng mạn không kém được tổ chức tại rừng thông Đà Lạt giữa Vân Anh và một thiếu gia khác. Gia đình người này cũng bị Vân Anh dụ dỗ đầu tư hàng tỷ đồng.

Trở lại vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khiến Vân Anh bị khởi tố, bắt giam, ngày 10/10, Thượng tá Trần Long Khánh, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Trưởng Công an TP Phan Thiết, đã ký quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quyết định này được đưa ra sau khi giá trị tài sản (xe VINFAST LUX A2.0 51H-242.74) được Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự kết luận có giá hơn 774 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra, công an xác định tháng 12/2021, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Gia Đình Việt (địa chỉ ở TP Hồ Chí Minh) có hợp đồng cho thuê xe tự lái với Ninh Thị Vân Anh. Thời hạn cho thuê xe ba tháng từ 24/1 đến 24/4/2022. Trưa 24/1, Ninh Thị Vân Anh hẹn các nhân viên của công ty này giao xe tại một quán cà phê trước Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận tại TP Phan Thiết. Sau khi nhận xe và giấy đăng ký xe bản photo có công chứng, Vân Anh trả 45 triệu đồng tiền thuê xe và 5 triệu đồng cho hai nhân viên để đưa xe ra giao. Sau khi hết hạn thuê xe, các nhân viên công ty liên lạc nhiều lần nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả.

Ninh Thị Vân Anh trong một lần trình diện cơ quan Công an.

Đến tháng 6, Ninh Thị Vân Anh điều khiển xe ra TP Ninh Bình mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư, Vân Anh bán xe này cho anh B.Đ.H. (Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh H. đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng. Sau đó Vân Anh về TP Hồ Chí Minh lên mạng đặt làm giả một giấy đăng ký ô tô biển số 51H-242.74 với giá 5 triệu đồng ra giao cho anh H, hẹn 30/6 sẽ làm thủ tục sang tên. Đến hẹn, anh H liên lạc thì Vân Anh tìm nhiều lý do né tránh. Do thiếu nợ nhiều người, Vân Anh bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh và sau đó ra Bình Thuận.

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã đưa xe VINFAST LUX A2.0 51H-242.74 từ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - tang vật trong vụ tố cáo “Anna Bắc Giang” lừa đảo về TP Phan Thiết để trưng cầu định giá tài sản.

Các bị hại tập trung để cùng tố cáo Vân Anh.

Quá trình điều tra, Ninh Thị Vân Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản và Ninh Thị Vân Anh đã nhiều lần nộp với tổng số tiền gần 70 triệu đồng để khắc phục. Ngoài vụ án này, Cơ quan điều tra còn nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Huy N (trú ở TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và đang tiếp tục làm rõ, củng cố chứng cứ để xử lý. Theo tố cáo, Ninh Thị Vân Anh dùng nhiều thủ đoạn gian dối, dựng lên nhiều câu chuyện còn hơn phim Holywood để lừa ông, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng. Ông N cho biết, trong một dịp công tác tại TP Phan Thiết vào tháng 2-2022, ông tình cờ quen Vân Anh và bị lừa đảo. Trong thời gian ông N bị lừa, Vân Anh đã đưa cho ông chiếc xe Mercedes biển số TP Hồ Chí Minh để làm tin và hiện chiếc xe ông N vẫn đang giữ. Cơ quan điều tra đã xác minh, làm việc và Ninh Thị Vân Anh đã thừa nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N. Cơ quan điều tra đang làm rõ thông tin một số tài khoản có liên quan, mối quan hệ của người nhận tiền để có căn cứ xử lý. Đối với chiếc xe Mercedes mà Ninh Thị Vân Anh đã đưa cho ông N, Cơ quan Công an đã xác định, đăng ký của một người tên T ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Vân Anh trong một pha lừa đảo.

Ngoài ra còn có hai đơn tố cáo khác, trong đó đơn của anh N.Đ.P. ngụ TP Phan Thiết tố cáo Ninh Thị Vân Anh mượn 400 triệu đồng “lo cho người thân bị bệnh hiểm nghèo”. Tuy nhiên đến hẹn, Ninh Thị Vân Anh trốn tránh không trả. Lá đơn còn lại của chị Đ.T.K.T. ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tố cáo Ninh Thị Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng cũng với thủ đoạn lo cho người thân bị bệnh hiểm nghèo và hợp tác kinh doanh.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 4 người đã có đơn “tố” bị Vân Anh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, còn có hàng chục người khác “bóc phốt” cô gái với nhiều thủ đoạn khác nhau. Bên cạnh đó, có nhiều người vì xấu hổ, vì xác định không đòi được tiền nên đành lẳng lặng chịu mất tiền, không dám tố cáo.

Sau khi bị mất tiền, các bị hại đều cho rằng Vân Anh có khả năng “thao túng tâm lý”, khiến cho mọi người nghe theo sự “khống chế, sắp đặt” của cô ta dẫn đến bị mất tiền. Thật sự, trên thực tế có hiện tượng thao túng tâm lý hay không? Ninh Thị Vân Anh có khả năng thao túng tâm lý hay không, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết: Bản thân Vân Anh xuất thân là con nhà nghèo, gia đình không hạnh phúc, bố nghiện ma túy, bố mẹ ly hôn, 3 chị em ở với mẹ. Vân Anh chỉ học hết lớp 8 rồi bỏ ngang, sau đó lên Hà Nội đi bán hàng quần áo rồi lấy chồng khi chưa đầy 20 tuổi. Lấy chồng được 2 năm, Vân Anh bỏ chồng rồi bắt đầu cuộc sống lang bạt với các loại “phông bạt” khác nhau để tạo dựng hình ảnh con nhà giàu với mục đích kiếm tiền để ăn chơi, tiêu xài. Trong suốt hơn 4 năm, “cầm” của nhiều người với số tiền hàng chục tỷ đồng nhưng Vân Anh chỉ gửi về cho mẹ 3 triệu đồng và chỉ về quê khoảng 2 tháng do bị gia đình chị Nhã phát hiện nên mẹ Vân Anh xin cho con về quê để đi làm công nhân. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 tháng sau, Vân Anh trốn nhà đi và tiếp tục con đường trượt dài của mình cho đến khi bị bắt. Cô ta cũng đã “kịp” có nhiều ông bố, bà mẹ sang chảnh khác nhau dẫn lên lễ đường trong 3 đám cưới của mình.

Trao đổi với chúng tôi, Tiến sỹ Tạ Thị Ngọc Lan, chuyên gia tâm lý, Viện trưởng Viện nghiên cứu, ứng dụng khoa học tâm lý – giáo dục Tài Việt cho biết, trên thực tế, có thể có khả năng thao túng tâm lý. Tuy nhiên, việc thao túng tâm lý chỉ xảy ra đối với những người nắm bắt được điểm yếu nào đó của đối phương thì mới có thể thao túng được. Đối với trường hợp của Ninh Thị Vân Anh thì không phải cô ta thao túng tâm lý của các bị hại để sai khiến, dẫn dắt, ép buộc họ đưa tiền. “Đứng ở góc độ tâm lý thì Vân Anh không phải thao túng các bị hại mà họ bị đánh vào tâm lý ham giàu, tham tiền dẫn đến bị mắc bẫy. Trong trường hợp này chỉ thuần túy là lòng tham khiến các bị hại không tỉnh táo để đánh giá, xác minh các lời nói, hành động của cô này” – Tiến sỹ Tạ Thị Ngọc Lan cho biết.

Như vậy là đã rõ, các điều tra viên điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản... cũng cho biết, đa phần các đối tượng thường đánh vào lòng tham, vào những món lợi trước mắt khiến các bị hại mất tài sản. Chính vì vậy, mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không vì những món lợi nhỏ, dễ dàng có được mà tự tiếp tay cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội. “Miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột” không bao giờ sai…

