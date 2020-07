Những ám ảnh đọng lại sau phiên xử anh trai sát hại cả gia đình em gái

Với hành vi sát hại cả gia đình em gái, bị cáo Bùi Xuân Hồng đã bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt mức án chung thân. Kẻ gây án đã phải chịu mức án nghiêm minh của pháp luật, nhưng phía sau phiên tòa ấy vẫn ám ảnh nhiều người tham dự.

Ánh mắt đượm buồn, gương mặt khắc khổ, bị cáo Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) luôn cúi mặt xuống đất, tinh thần tỏ ra mệt mỏi. Xuyên suốt phiên tòa, Hồng luôn lảnh tránh những cái nhìn từ phía gia đình nạn nhân và đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án cao nhất để chuộc lỗi với gia đình em gái.

Tại tòa, Hồng khai nhận, số tiền anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể của em gái Hồng) vay nợ là mồ hôi, công sức cả đời bị cáo tiết kiệm mà có. Đã nhiều lần, Hồng đến nhà em gái quỳ lạy để xin lại tiền. "Bị cáo nhiều lần bị anh Vương thất hứa nên uất ức mới xảy ra sự việc. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo rất ân hận. Ở trong trại giam, bị cáo chỉ muốn chết và hôm nay ra tòa tôi sẵn sàng nhận cái chết để xin được chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra đối với gia đình em gái", bị cáo Hồng mong mỏi.

Bị cáo Hồng tại tòa (ảnh TL)

Nói về nguyên nhân vụ án mạng, Hồng cho rằng do bị con của em gái nợ tiền, bị cáo nhiều lần đi đòi không được, trong khi bản thân đau ốm, vợ bệnh tật triền miên, không đủ tiền trang trải cuộc sống cũng như nuôi sống các con nên áp lực tinh thần, bức xúc dẫn đến vụ án mạng thương tâm.

Trong quá trình xét xử, Tòa cũng công bố cuốn nhật ký viết nỗi bức xúc và tâm tư từ vụ án. Tại trang nhật ký đề ngày 28/8 có nội dung: "Sống trong những ngày cuối đời này lúc nào tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, sức khoẻ suy yếu, râu tóc bạc trắng. Nếu chết đi trong lúc này gia đình sẽ rất khó khăn, mất đi khoản tiền lương 8 triệu đồng 1 tháng. Vợ đi làm thuê cũng chỉ có 4 triệu 1 tháng, con còn đang học dở dang….

Hàng năm nay tôi không dám dùng dầu gội, chỉ dùng xà phòng. Trong ví không có nổi 200.000 đồng, không dám nạp tiền điện thoại để gọi đi, tất cả dồn hết cho gia đình… cướp hết 3 tỷ đồng tiền mồ hôi xương máu của tôi dành dụm suốt 45 năm để lo cho gia đình và an hưởng tuổi già...".

Ở trang nhật ký đề ngày 1/9 có nội dung: "Tôi đã định hôm nay là ngày ra đi của mình. Hơn một tháng không ngày nào ngủ yên giấc, chỉ nghĩ đến cảnh giết chóc, uất hận. Cũng chỉ mong gia đình em và cháu trả cho mình 10 triệu một tháng trong số 3 tỷ tiền gốc của mình để lo được qua ngày đoạn tháng, kéo dài thời gian cho mình và cho vợ con... Nhưng suy nghĩ tôi thấy quá nhục nhã, cuộc sống rớt xuống vực thẳm, không còn lối thoát...".

Thẩm phán Trần Khánh Hồng - Chủ tọa phiên tòa cũng trăn trở: "HĐXX rất chia sẻ với bị cáo sau khi đọc nhật ký. Bị cáo từng đi bộ đội, cống hiến, vào sinh ra tử vì tổ quốc, tích lũy được chút tài sản cho các cháu vay nhưng không đòi được. Nhưng bị cáo đúng ra nên nhờ pháp luật giải quyết, phân xử chứ không được tự xử lý".

Trang nhật ký ghi lại nỗi niềm của Hồng trước khi đối tượng này gây án

Quả thật, khi đọc những trang nhật ký ấy, không ít người tham dự cảm thấy ám ảnh, xót xa. Nếu như thời điểm ấy Hồng không có những suy nghĩ tiêu cực để đi đòi tiền thì đâu đến nỗi hậu quả người chết, kẻ phải dính vào tù tội. Hồng hoàn toàn có quyền lựa chọn các hình thức đòi nợ hợp pháp, có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc tố cáo người vay nợ đến cơ quan công an nếu cho rằng người vay tiền đã có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vậy nhưng, ông Hồng đã không lựa chọn cách xử sự hợp pháp, không tuân thủ pháp luật về việc giải quyết tranh chấp dân sự mà lại tự ý thực hiện hành vi xâm hại đến tính mạng của cả gia đình em gái. "Nếu Hồng muốn lựa chọn hình thức đòi nợ phù hợp thì đã không xảy ra vụ án đau lòng, giờ ân hận thì cũng đã muộn màng", một người tham dự phiên tòa chia sẻ.

Được HĐXX cho phép nói lời sau cùng, bị cáo Hồng mong muốn nhận mức án cao nhất để chuộc lỗi. Ngoài ra, bị cáo mong 2 phần mộ của em gái và em rể sẽ được xây sạch đẹp, các thế hệ sau của bị cáo và bị hại sẽ không thù hằn, mâu thuẫn với nhau.

Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, lời khai của người bị hại, người làm chứng, HĐXX phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hồng mức án chung thân về tội "Giết người".

Theo cáo buộc, khoảng 17h ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà cháu ruột là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên) và Nguyễn Thành Vương (SN 1981, chồng chị Thảo) với mục đích đòi nợ. Trước khi đi Hồng mang theo 1 con dao bầu nhọn có cán gỗ, 1 con dao bấm, một khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng.

Tại đây, hai bên lời qua, tiếng lại, Hồng đã dùng dao đâm trọng thương anh Vương. Thấy vậy, bà Bùi Thị Hà (SN 1959, mẹ đẻ chị Thảo) lao vào can ngăn thì bị Hồng đâm trúng ngực dẫn đến tử vong. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, chồng bà Hà) lao vào giằng co với Hồng thì bị đối tượng này đâm nhiều nhát vào người. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, ông Thành đã tử vong.

