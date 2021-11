Nhóm trộm chuyên hành động lúc trời mưa sa lưới

Thứ Hai, ngày 29/11/2021 08:40 AM (GMT+7)

Ngày 26-11, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Nhanh (SN 1994), Nguyễn Bảo Sinh (SN 2001, cùng ngụ TP.Quy Nhơn), Hồ Minh Quân (SN 2003, ngụ H.Tuy Phước) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 11-2021 đến nay, tại TP.Quy Nhơn thường xuyên có mưa. Trong thời điểm này, địa bàn phường Nhơn Bình và một số phường khác liên tục xảy ra các vụ trộm cắp cây cảnh mini, chim cảnh, xe máy. Trước tình hình đó, Công an P.Nhơn Bình khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Quy Nhơn điều tra, truy bắt thủ phạm gây án.

Qua khám nghiệm hiện trường các vụ trộm, công an nhận định đều do một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản gây ra. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm khuya, trời mưa và sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản để trộm cắp. Sau nhiều ngày kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát làm rõ một nhóm đối tượng đang thuê nhà trọ ở P.Nhơn Bình, có nhiều dấu hiệu bất minh.

Các đối tượng trong vụ án

Đêm 16-11, Công an P.Nhơn Bình tiến hành kiểm tra cư trú tại nhà trọ thuộc tổ 15, KV2 của phường, do bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1987, ngụ địa phương) thuê trọ, phát hiện Huỳnh Nhanh, Nguyễn Bảo Sinh và Hồ Minh Quân đang ở đây, nhưng không khai báo lưu trú. Tại nhà trọ này chứa 6 xe máy không rõ nguồn gốc, một số xe đã bị cà, sửa số khung, số máy, 2 cây kiếm, 1 vật nghi lựu đạn, một vật hình dạng súng tự chế, 2 biển số xe, 35 cây cảnh, 4 lồng chim và 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất kích thích.

Các đối tượng được đưa về trụ sở công an làm việc. Quá trình đấu tranh, cả 3 khai một súng tự chế do Nhanh đặt mua qua mạng, mang về cất tại nhà trọ. Vật giống lựu đạn do Nhanh nhặt được. Sau đó, hồ sơ và tang vật liên quan đến hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng được Công an P.Nhơn Bình bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định thụ lý.

Tang vật thu giữ

Bước đầu, các đối tượng khai từ tháng 10-2021 đến khi bị bắt, đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm tài sản trên địa bàn TP.Quy Nhơn, 6 vụ trộm tại 2 huyện Tuy Phước và Phù Mỹ. Chỉ trong ngày 16-11, chúng liên tục gây ra 3 vụ trộm tài sản. Quân lái xe máy BS: 77L1-075.05 chở Sinh và Nhanh đến nhà của ông Đinh Trường Quang (SN 1977, ngụ P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn), cắt lưới B40, đột nhập vào lấy trộm 2 cây sam cảnh (trị giá khoảng 5 triệu đồng). Công an đã thu giữ 1 cây cảnh tang vật.

Sau đó, Quân lái xe chở Sinh đến nhà bà Phạm Thị Hạnh (SN 1967, ngụ P.Nhơn Bình), trèo lên tầng 2 lấy trộm một cây sam cảnh (trị giá khoảng 7 triệu đồng). Chúng còn đến nhà của ông Đoàn Văn Mười (SN 1970), cắt lưới B40, vào vườn nhổ 2 cây sam cảnh và 1 cây sam có cả chậu đem về.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/nhom-trom-chuyen-hanh-dong-luc-troi-mua_123730.html